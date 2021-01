Nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con ‘Uomini e Donne’. E quello che è accaduto in studio ha lasciato tutti di stucco. Non a caso il video è diventato virale in pochissime ore, infatti è stato diffuso online dagli attentissimi telespettatori. Ci si è soffermati in puntata sulla storia legata a Gemma Galgani, che ha avuto un confronto diretto con Maurizio Guerci. Ricordiamo che i due hanno interrotto nel peggiore dei modi la loro conoscenza.

La dama torinese non si è comunque data per vinta ed ha immediatamente deciso di andare avanti. Infatti è arrivato un altro corteggiatore, il quale prova molto interesse nei confronti dello storico personaggio del dating show. Ma Maria De Filippi e la produzione della trasmissione hanno assunto una decisione clamorosa. L’uomo stava parlando di un fatto accaduto in passato ed ha nominato Barbara D’Urso. Ecco però arrivare la censura sul nome: vediamo cosa è successo. (Continua dopo la foto)















Il nuovo cavaliere ha affermato di aver fatto una preghiera quando la Galgani si è dovuta sottoporre ad un’operazione ai denti, quando aveva preso parte al programma ‘Selfie’. Il corteggiatore della donna ha però commesso una gaffe, che la trasmissione ha voluto censurare. Lui ha avuto un momento di sbandamento, affermando che alla conduzione ci fosse Barbara D’Urso. Invece non era Barbarella colei che presentava quella trasmissione e dunque è stato preferito oscurare l’errore. (Continua dopo la foto)















‘Selfie’ era infatti presentato da Simona Ventura. Successivamente a questa gaffe in studio, Gemma Galgani ha voluto ballare proprio con quest’uomo, ma non è apparsa molto contenta e convinta di voler continuare questa conoscenza. L’opinionista Tina Cipollari ha perso le staffe ed ha asserito: “Devi anche scegliere? Ma pensi di essere Belen? Hai 845 anni. Ma vuoi Can Yaman? Questo ha 30 anni meno di te, ma che vuoi?”. Poi Maria De Filippi è intervenuta per calmare le acque. (Continua dopo la foto)









Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti si erano mostrati abbastanza sospettosi nei confronti di Maurizio Guerci, che ha poi deciso di mettere fine alla frequentazione. Comunque la situazione è rimasta invariata. Maurizio ha ribadito di voler mettere fine alla sua frequentazione con la Galgani, sebbene nelle settimane precedenti il loro rapporto si fosse evoluto. Qualche ora fa quest’ulteriore novità.

