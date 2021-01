Bianca Guaccero sotto la lente di ingrandimento di ‘Striscia la Notizia’. Il tg satirico di Antonio Ricci non risparmia proprio nessuno e stavolta se la prende con la bellissima conduttrice di Detto Fatto. Per Bianca Guaccero, nonostante la blastata di Striscia, l’anno è cominciato nel migliore dei modi. Numeri più che positivi e un calcio alla polemica nella quale era finita.

La ormai famosa 'spesa sexy' che aveva fatto imbestialire perfino i vertici Rai arrivati a parlare apertamente di sessimo. Acqua passata, a differenza di altro. Parliamo dell'aspetto fisico di Bianca Guaccero, sempre sotto i riflettori. C'è qualcosa infatti che non è passato inosservato. Bianca Guaccero è stata la protagonista della rubrica "Fatti e rifatti" di Striscia la notizia durante la puntata di ieri, 20 gennaio 2021. Secondo quanto riportato dal conduttore del tg satirico, Ezio Greggio, l'attrice avrebbe ceduto alla chirurgia estetica e si sarebbe rifatta almeno due parti del corpo.















Le labbra e il seno. Le immagini mandate in onda, però, hanno dato prova del fatto che la bocca della conduttrice Rai fosse praticamente identica a quella che aveva da giovanissima. Stesso discorso per quanto riguarda il seno. "Ieri a Striscia hanno detto che ho le labbra e il seno rifatti… quindi sarei la prima donna a rifare il seno più piccolo?" – ha scherzato la conduttrice pugliese.















"Per quel che riguarda le labbra, le ho identiche a mio nonno Giovanni e mio fratello idem! Non ho nulla contro la chirurgia estetica ma non fa per me" – ha chiosato Bianca – "Mi dispiace ma stavolta sono io a smascherare voi! Grazie per il servizio comunque! Molto carino!". Una dimostrazione, quindi, che contrasta drasticamente con il servizio mandato in onda ieri.











“Comunque lo prendo come un complimento… È da quando ero piccolina che mi dicono che ho le labbra rifatte! Ormai ci sono abituata! Ma il seno… Non credevo che fosse mai possibile!!!” – ha concluso l’attrice. Bianca Guaccero insomma si conferma la grande professionista che è, capace di restare calma anche davanti alle prese in giro più feroci. Bellezza e grazia, forse per questo è tanto amata.

