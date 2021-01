Momenti di grande tensione al ‘Grande Fratello Vip’. Ciò che è successo nelle ultime ore ha qualcosa di incredibile, mai registratosi fino a questo momento. Protagonista involontario della vicenda Tommaso Zorzi, uno dei favoriti al successo finale. In rete in tanti hanno fatto notare questa situazione, che non ha praticamente precedenti. Una frase risuonata all’interno della Casa più spiata d’Italia ha sconvolto il pubblico, che si sta chiedendo a cosa si stesse alludendo con quelle parole.

Nelle ultime ore Tommaso Zorzi aveva detto: "Quante cose dicono loro e poi non si avverano? Dove sta scritto che io mi debba fracassare i co***oni a quest'ora di sera? Io credo che per il divertimento del pubblico mi sono esaurito per quattro lunghi mesi all'interno di un container. Perché quello è. E la puzza di me**a quando non scarica il ce**o. E la piscina che non si riscalda e la sauna che non funziona dal giorno 3". Ma andiamo a capire cosa si è materializzato nel programma.















La regia del reality show in onda su Canale 5 ha commesso una disattenzione clamorosa e dunque si è potuta ascoltare una frase che nessuno avrebbe dovuto sentire. Uno degli autori del programma ha infatti affermato: "Ragazzi vi ricordo che non…dobbiamo evitare anche i contatti esterni con Tommaso eh". Coloro che hanno udito quella considerazione sono rimasti alquanto perplessi perché non hanno capito cosa significasse tutto questo. Si vocifera sia stata un'autentica gaffe.















A reagire online è stata anche la sorella dell'influencer di 25 anni. Gaia Zorzi ha scritto su Twitter: "Se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaffe mi farebbe un piacere". Alcuni utenti hanno poi aggiunto: "Ma cosa vuol dire?", "Non è più un gioco. Siamo tutti senza parole. Si era capito…Ma sentirlo così fa orrore". Sicuramente nelle prossime ore se ne saprà di più, ma questo mistero sta scatenando reazioni di ogni genere. Se ne parlerà anche lunedì prossimo?.









Alcune ore fa Tommaso Zorzi aveva rivelato che la signora Armanda Frassineti ha litigato con un autore perché durante la telefonata pare abbia rivelato cose che non avrebbe dovuto dire (che il figlio sarebbe in lizza per fare l’opinionista dell’Isola dei famosi). “Mia mamma ha detto: ‘Lei faccia l’autore, io faccio la mamma…’”, ha aggiunto tra le risate uno dei grandi protagonisti del ‘GF Vip’.

