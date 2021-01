Non sono state ore facili per Stefania Orlando. Già dopo la puntata di lunedì scorso aveva manifestato tanta insofferenza per la prosecuzione del ‘Grande Fratello Vip’ presumibilmente fino a fine febbraio, adesso si è messo dell’altro che ha fatto perdere la testa alla gieffina. Ne ha parlato nella mattinata del 21 gennaio in compagnia di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Ciò che è accaduto la notte scorsa l’ha proprio buttata giù di morale e non sa come fare per risolvere la questione.

La colpa è in un certo senso di Giulia Salemi e non è da escludere che possa esserci un confronto diretto tra le due per cercare di chiarire la vicenda e tentare di raggiungere un punto di incontro. L’amaro sfogo di Stefania Orlando è destinato a far parlare anche nei prossimi giorni, se non sarà trovata una soluzione immediata. Dunque, la conduttrice televisiva è nuovamente tornata in crisi, infatti la sua rivelazione ai compagni di avventura ha sorpreso tutti. Ecco cosa è successo. (Continua dopo la foto)















La Orlando ha confessato di non sentirsi bene, ha infatti troppa stanchezza addosso perché non è in grado di dormire nel migliore dei modi. E le responsabilità sarebbero appunto di Giulia, come confidato da lei stessa: “Stare nel letto con Giulia non è facile, si scopre e si muove, tanta stanchezza viene anche dal sonno disturbato”. Immediatamente Maria Teresa ha compreso lo stato d’animo dell’amica ed ha invitato Stefania a prendere una decisione netta per migliorare il suo stato fisico. (Continua dopo la foto)















La Ruta ha quindi detto a Stefania Orlando che è necessario prendere dei provvedimenti per stare meglio: “Devi riposare infatti, le ho detto che ti serve. Dormi da sola, ti serve”. Quindi, secondo la mamma di Guenda Goria l’unica ipotesi possibile è quella di non condividere il letto con nessun altro e di restare da sola. Non sappiamo se in qualche modo Giulia Salemi potrà offendersi una volta che saprà tutto questo, ma Stefania ha manifestato il bisogno di pensare unicamente a se stessa. (Continua dopo la foto)









A proposito invece di Giulia Salemi, un paio di giorni fa ha accolto con enorme piacere una confidenza di Pierpaolo Pretelli: “Ho fatto una premessa. Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un futuro”.

“Che svolta!”. Guenda Goria inarrestabile, dopo il GF Vip la prima grande conquista