Sicuramente l’esperienza televisiva al ‘Grande Fratello Vip’ è servita moltissimo a Guenda Goria, che si è fatta conoscere moltissimo dal pubblico. Non è stata dunque etichettata unicamente come la figlia di Amedeo Goria e di Maria Teresa Ruta, ma ha messo in mostra tutte le sue qualità. Probabilmente avrebbe voluto restare ancora di più nel programma, proprio per supportare la mamma, ma la gente ha deciso diversamente e la sua avventura si è dunque conclusa prematuramente.

Nell'ultima puntata in diretta di lunedì scorso ha avuto un incontro con la Ruta e l'ha tranquillizzata, dopo che il genitore aveva avuto una crisi di nervi molto forte perché sotto stress. Ma a proposito di Guenda Goria, la sua vita ha avuto una vera e propria svolta. Arrivata infatti una notizia davvero positiva sulla sua vita professionale, che potrebbe essersi incanalata in un mondo davvero importante. I suoi fan sono molto felici di poterla vedere in questa nuova veste molto suggestiva.















Dunque, dopo averla apprezzata nella Casa più spiata d'Italia, è tempo di ammirarla nel mondo cinematografico. Guenda Goria è infatti diventata una delle protagoniste della pellicola 'Anime Borboniche', che si può guardare su Amazon Prime Video. Scendendo più nei particolari, parliamo di un film in costume, che è stato comunque girato prima della sua apparizione televisiva, le cui scene sono state girate soprattutto presso la Reggia di Caserta. E lei ha fornito dettagli sul suo ruolo.















La donna ha illustrato che funzione ha il suo personaggio: "Interpreto una dama innamorata dell'arte, un po' ingenua, che si innamora di un artista, che in realtà è un truffatore e che le dà l'illusione di diventare un'attrice. Un personaggio tenero, fantasioso, al confine tra il sogno e la realtà". Assieme a lei lavorano attori di spicco del calibro di Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Massimo De Matteo, Angelo Sepe, Fenicia Rocco, Susy Del Giudice, Rosaria Di Cicco e Ernesto Mathieux.









Guenda Goria ha intanto smentito la sua relazione con Filippo Nardi: “Ho incontrato Filippo proprio qui da te, la prima volta. Ci sono andata giù pesante per difendere mamma. Lui ci teneva a chiarire con me privatamente e mi ha invitato a prendere un caffè dopo la tua trasmissione. Abbiamo preso questo caffè e mi ha riaccompagnato a casa”. Dunque, la vicenda dovrebbe essersi chiusa qui.

