Il prolungamento del GF Vip non è stato accolto con entusiasmo dai concorrenti del GF Vip. Al contrario, i vipponi di Alfonso Signorini, specie i “veterani”, sono rimasti sconvolti quando hanno avuto conferma che la finale del reality non sarà il prossimo 8 febbraio ma a fine mese. Allo choc iniziale, in diretta, dopo la puntata i gieffini si sono sfogati e svelato di essere insofferenti.

Di fronte alla notizia data da Signorini in persona, Rosalinda Cannavò si è lasciata andare alle lacrime, mentre Tommaso Zorzi ha avuto una crisi di nervi che lo ha fatto finire di corsa in bagno a rimettere. Anche Dayane Mello ha espresso tutta la sua stanchezza e la voglia di riabbracciare la figlia Sofia che non vede ormai da otto mesi, considerando anche il lockdown.















Forse anche per questo malumore generale gli autori hanno concesso agli inquilini della Casa di contattare telefonicamente i propri cari, ma la concessione non basta alla modella brasiliana, che nelle ultime ore ha avuto un crollo. "Di nuovo al telefono, non è quello che voglio. Non ce la faccio più […] C'è ancora troppo tempo", ha detto piangendo mentre Samantha De Grenet provava a consolarla.















"Sono 6 mesi che non vedo mia figlia, ne ho persi altri 2 in lockdown – ha spiegato Dayane, disperata – Non la vedo da 8 mesi!". "Non tornano mai più i suoi sei anni. Sto impazzendo", ha aggiunto sempre in lacrime. Dopo aver scoperto che l'amica stava piangendo, Rosalinda l'ha raggiunta in camera, cercando di calmarla.











“Sei stata fortissima fino a ora, manca poco – le parole di Rosalinda – Mettiti in testa che manca pochissimo. Tutta la parte più lunga e più dura è già passata”. Samantha De Grenet, invece, le ha ricordato che non è obbligata a restare nella Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, deve anche trovare forza nella certezza che la sua bambina la segue ogni giorno in tv: “Quando la rivedrai sarà ancora più bello di sempre”.

