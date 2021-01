“Addio, basta!”. UeD, Gemma Galgani lo manda via. Ma per lei c’è un nuovo uomo

Succederà di tutto durante la nuova puntata di Uomini e Donne. Quanto accade in questo primo pomeriggio corrisponde alla registrazione dello scorso 12 gennaio. Come sempre, si inizia con Gemma Galgani. In particolare, Maria De Filippi manda subito in onda un filmato che ritrae la dama torinese mentre si sfoga in camerino dopo la precedente registrazione. Un duro colpo quello che Gemma ha dovuto subire. Maurizio Guerci ha deciso improvvisamente di mettere fine alla loro conoscenza. Prima, però, i due hanno dato vita a un’accesa discussione.

Gemma si è lamentata più volte della poca presenza del cavaliere nella sua vita durante le festività natalizie. Dopo Capodanno è tornata nello studio di Canale 5 per ribadire il concetto, facendo notare di aver nuovamente notato un certo allontanamento dell'uomo. Gemma avrebbe voluto sentire più vicino Maurizio durante le feste, ma ciò non sarebbe accaduto. Almeno questo è ciò che ha fatto percepire lei nel corso delle puntate andate in onda in questi giorni. Ma non è tutto. La dama torinese ha fatto presente di avere non pochi sospetti nei confronti del Guerci.















Ma c'è qualcosa che non le torna: scendendo nel dettaglio, per rispondere al citofono Maurizio le avrebbe attaccato il telefono in faccia. Si è poi scoperto che a suonare alla sua porta era una donna, che lui ha definito una cara amica. Pare che quest'ultima avesse bisogno dell'aiuto di Maurizio per alcuni problemi personali.























Ma anche i due vamp, Gianni e Tina, si sono mostrati abbastanza sospettosi nei confronti del Guerci, che ha poi deciso di mettere fine alla frequentazione. Oggi gran parte della puntata viene dedicata nuovamente a Gemma, che però non ottiene il risultato sperato. Infatti, la situazione resta invariata. Maurizio ribadisce di voler mettere fine alla sua frequentazione con la Galgani, sebbene nelle settimane precedenti il loro rapporto si fosse evoluto.



Per fortuna a sostenere Gemma ci pensa un nuovo cavaliere, che approda nello studio di Canale 5 per conoscerla. Gemma decide di iniziare questa conoscenza, ma con riserva, secondo le anticipazioni. Ovviamente, come il pubblico già può immaginare, non mancano le forti discussioni tra la Galgani e Tina.

