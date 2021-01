Tommaso Zorzi è indiscutibilmente tra i favoriti di Capitol City, scriveremmo così se stessimo per disputare gli Hunger Games, anche se qualcosa di molto simile, a causa dei continui allungamenti del reality, è capitato. Tutta Italia lo acclama, la sua schiettezza e la sua ironia sono taglienti, non lasciano scampo a nessuno, amici e nemici.

Proprio grazie alla sua lingua sciolta Tommaso Zorzi è riuscito a mandare più di qualche frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip. Il motivo? Eccessivi difetti della dimora che ospita i vipponi e che impediscono il pieno godimento della casa, oltre che il comfort in generale. Scopriamoli insieme.





























Tommaso Zorzi ha elencato una lunga trafila di difetti appartenenti alla Casa del Grande Fratello, utilizzando il suo solito modo di fare scherzoso ma taglientissimo. Quello che ci chiediamo è: sarà riuscito a mandare un messaggio forte e chiaro alla produzione del GF Vip? Cambierà grazie a lui qualcosa nella prossima edizione? Partiamo con l’elenco di Tommaso Zorzi. (Continua dopo le foto)









Ecco l’elenco di Tommaso Zorzi: “Quante cose dicono loro e poi non si avverano? Dove sta scritto che io mi debba fracassare i co***oni a quest’ora di sera? Io credo che per il divertimento del pubblico mi sono esaurito per quattro lunghi mesi all’interno di un container… Perché quello è. E la puzza di me**a quando non scarica il ce**o. E la piscina che non si riscalda e la sauna che non funziona dal giorno 3. L’asse del ce**o che quando ti siedi è un terno al lotto. Le buste della differenziata che non ce le hanno date fino all’altro ieri e non sono della stessa grandezza del secchio. La moquette intrisa di polvere, peli ed acari… il parquet in finto legno. E un divano che neanche nelle peggiori serie tv: è una roba che ti fa paura”. Così come riportato da funweek.it.

