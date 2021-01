Durante la puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha informato i concorrenti che Mediaset ha deciso di prolungare il Grande Fratello Vip di qualche settimana. “Le luci della Casa resteranno accese ancora per un po’ – ha annunciato il conduttore – Questo significa che la finale del programma non sarà l’8 febbraio come previsto, ma sarà non molto tempo dopo. Per adesso vi dico, e vi do la mia parola, che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio. Vi daremo al più presto la data del finale. Comunque vi aspettano altre tre settimane piene: questa è la realtà dei fatti“.

Il conduttore ha spiegato anche che la programmazione del reality raddoppia nuovamente con l'appuntamento del venerdì: "Dalla prossima settimana noi torneremo di nuovo anche all'appuntamento del venerdì, e sarà così fino alla fine del programma. Vogliamo tenervi compagnia e seguirvi con questo doppio appuntamento".















Particolarmente provati dalla notizia, alcuni inquilini hanno iniziato a mostrare i primi segni di cedimento. In particolare Andrea Zelletta ("Siamo persone umane – ha sbottato – Lì dentro, diteci la ca..o di verità e basta. Poi uno sceglie. Ma diteci la ca..o di verità! Io ho capito, però… Sembravamo degli stupidi lì dentro. Non siamo stupidi!"), Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommazo Zorzi, che a fine puntata ha avuto un vero e proprio crollo con tanto di conati di vomito.















Per dare a tutti una carica, in questi giorni la produzione ha pensato di regalare ad ognuno di loro una telefonata con i propri cari e Tommaso Zorzi ha potuto parlare con il suo manager e con la mamma Armanda Frassinetti. Parlando con gli altri concorrenti sulle chiamate ricevute, l'influencer milanese ha rivelato un aneddoto molto divertente.









VIDEO | Video più completo in cui Tommaso riporta la chiamata #tzvip pic.twitter.com/ARTgBLgb8k — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 20, 2021

Tommaso Zorzi ha svelato di aver ricevuto rassicurazioni da sua madre (“Fai quello che ti senti. Fregatene del resto. No, mia sorella non c’era in chiamata, lei è fuori, in Belgio. Mamma ha continuato a dirmi di mangiare”). Ma ha anche detto che la signora Armanda Frassineti ha litigato con un autore perché durante la telefonata pare abbia rivelato cose che non avrebbe dovuto dire (che il figlio sarebbe in lizza per fare l’opinionista dell’Isola dei famosi). “Mia mamma ha detto: ‘Lei faccia l’autore, io faccio la mamma…’”, ha detto tra le risate Tommaso.

