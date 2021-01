Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più seguiti e amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, con il passare dei mesi l’influencer milanese è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori. Irriverente, simpatico e pungente, Zorzi è entrato subito nelle dinamiche della casa e ed è diventato uno dei personaggi di punta della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimane, tra alti e bassi, Zorzi ha mostrato una parte del suo carattere che era nota a pochi. Il coinquilino si è mostrato molto provato dopo la notizia dell'allungamento del reality show svelato durante la diretta di lunedì da Alfonso Signorini. Dopo la notizia del prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha avuto una crisi con tanto di lacrime e conati di vomito e ha avuto una lite con l'amica Stefania Orlando, poi risolta nel giro di poche ore, sfociata in una serata a base di alcol, risate, canti e balli.















In chiacchiere con alcuni inquilini della casa, l'influencer milanese ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Michelle Hunziker poco prima del suo ingresso nella casa. Nel messaggio inviato a Zorzi, Michelle Hunziker gli chiedeva di fare pace con la figlia Aurora Ramazzotti, con la quale l'influencer ha rotto ogni tipo di rapporto dopo anni di amicizia. "Mi ha scritto Michelle, chiedendomi di fare pace con sua figlia – ha spiegato Tommaso – Con lei ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c'è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni". "La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti", ha rivelato l'influencer aprendo a una possibile riconciliazione con Aurora.















Tommaso ha più volte parlato della lite con Aurora Ramazzotti, manifestando la sua voglia di fare pace con lei. Aveva rivelato di essersi allontanato dalla ragazza dopo essersi risentito per una sua decisione: cancellare una loro vacanza a due per stare accanto al fidanzato Goffredo Cerza che aveva perso la nonna. "Io non parlo con Aurora perché questa estate non è venuta con me in vacanza a Capri perché era morta la nonna di Goffredo", aveva detto.









“Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. – aveva detto – Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi: ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa”.

