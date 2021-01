Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta Dell’Isola concorrente del Grande Fratello Vip. Novella 2000 lo ha intervistato e Sorrentino ha rivelato il motivo per cui la sua ragazza non abbia ancora tirato ancora fuori il carattere fumantino che l’ha contraddistinta durante il viaggio nei sentimenti di ‘Temptation Island’.

"Sono contesti totalmente diversi. A Temptation Island Carlotta e io eravamo andati per chiarire delle incomprensioni ed era normale che nascessero vari battibecchi – ha spiegato Nello Sorrentino -. Adesso al Grande Fratello Vip la mia fidanzata si sta confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi ed è ovvio che resti un po' in disparte. Non è abituata ed è comprensibile. Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori".















Il ragazzo ha anche detto che ha tutta l'intenzione di sposare Carlotta Dell'Isola. E lo farà dopo l'esperienza all'interno del reality di Canale 5: "L'intenzione c'è sempre e non appena Carlotta tornerà a casa mi sono promesso di farle la fatidica proposta di matrimonio. Ci tiene tanto e lo stesso vale per me. Anzi, lo dico nero su bianco: Carlotta ti sto aspettando a braccia aperte!".















Tuttavia l'ex protagonista di Temptation Island non ha intenzione, al momento, di fare la proposta di matrimonio in diretta tv: "Preferisco farlo in forma privata. Oggi, con il problema del Covid, sarei costretto a farle la proposta dietro a un vetro, ma queste cose non mi piacciono. Adoro fare le cose in grande, e anche la promessa sarà così".









Carlotta Dell’Isola è stata protagonista all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata protagonista del cambio di letti qualche notte fa. Rosalinda Cannavò ha scoperto che Dayane Mello ha promesso a Carlotta Dell’Isola di trascorrere la notte con lei e si è trovata a chiedere asilo a Maria Teresa Ruta, mostrando di essere piuttosto infastidita dalla scelta della modella brasiliana, anche se Maria Teresa Ruta l’ha accolta ben volentieri. Rosalinda ci è rimasta male e ha vissuto come un vero e proprio tradimento il gesto di Dayane, che ha preso questa decisione su Carlotta senza prima consultarsi con la Cannavò:“Ci sono rimasta male, come se non contassi nulla”, ha ammesso l’attrice.

