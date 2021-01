Novità su ‘Un posto al sole’. Nei giorni scorsi l’attrice Nina Soldano ha annunciato il suo addio alla soap opera, anche se non è stata una sua scelta. Colei che ha interpretato sin dal lontano 2003 il ruolo di Marina non ci sarà più. Nella soap opera ha lasciato la città di Napoli per sposarsi con Fabrizio. Queste scene sono state accompagnate da immagini davvero molto emozionanti. Lei ha fatto quindi le valigie ed è andata via. In quegli istanti è sopraggiunto Roberto Ferri, il quale è stato legato con lei.

Per salutarla ha utilizzato queste parole: "Addio Marina", che hanno fatto commuovere tutti. La Soldano ha quindi voluto dire la sua sul social network Instagram: "Buongiorno a tutti. Vorrei chiarire un paio di cose: l'uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l'unica certezza è la sua partenza. Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, di affetto e tanto amore per me e per Marina. Non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo".















Nonostante questa gravissima perdita, pare proprio che gli addii non siano terminati qui. L'uscita di scena della Soldano ha letteralmente scioccato tutti, che da tantissimi anni apprezzavano le sue interpretazioni. Infatti, quando ha comunicato che sarebbe finita la sua esperienza, anche se non ha escluso che in futuro possa succedere di tutto, i suoi follower di Instagram si sono riversati sul suo profilo commentando con enorme dispiacere la notizia. Per molti nulla sarà come prima.















Nina Soldano pare non abbia trovato accordi economici con la produzione del cast della fiction. E, stando alle ultime indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, altri due attori sarebbero in procinto di abbandonare il programma. Si tratterebbe di nomi di spessore, anche se per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Sarebbe però un ulteriore colpo durissimo per gli autori, che rischiano di perdere consensi. Per il momento non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali.









In passato erano uscite fuori voci riguardanti l’addio di Michele Saviani, il noto giornalista che arrivò a Palazzo Palladini fingendosi gay. Interpretato da Alberto Rossi, l’attore livornese ricopre il ruolo del giornalista, marito di Silvia Graziani e padre “di fatto” di Rossella. Chissà se non sia proprio lui uno dei due che saluteranno per sempre.

