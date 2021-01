Nuovo appuntamento della settimana con ‘Pomeriggio 5’ per Barbara D’Urso, protagonista di un momento particolare nella puntata del 20 gennaio. Nei giorni scorsi ha commesso una gaffe clamorosa in diretta, mentre era intenta a salutare l’opinionista Karina Cascella. Ha infatti detto che la donna aveva finalmente sconfitto il coronavirus. Invece Karina non ha mai beccato il Covid-19 e quindi è stata costretta a correggere la conduttrice televisiva. La quale ha immediatamente rettificato.

La presentatrice Mediaset ha chiesto scusa alla Cascella ed ha ammesso di essersi confusa, proprio perché non la vedeva da diverso tempo. Ciò che invece è accaduto stavolta non è stata una disattenzione di Carmelita. Ha dovuto più che altro fare una cosa necessaria per evitare di perdersi uno dei momenti più importanti della giornata. Il gesto ha colpito tutti i telespettatori, che hanno comunque compreso che il suo comportamento doveva essere inevitabilmente questo. (Continua dopo la foto)















‘Pomeriggio 5’ ha puntato molto l’attenzione sull’insediamento del 46° presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. Barbara D’Urso ha innanzitutto fatto vedere le meravigliose esibizioni musicali di Lady Gaga e Jennifer Lopez. Poi, una volta rientrata in studio, ha cambiato argomento soffermandosi sulla nascita di un bimbo tra i rifiuti, avvenuta nella città di Napoli. Mentre l’inviato Vito Paglia ha preso la parola, Barbarella l’ha subito interrotto improvvisamente per una novità. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha quindi bloccato l’inviato, dicendo ad alta voce: “Scusate, no”. Infatti, proprio in quegli istanti Biden stava per fare il classico giuramento che ha ufficializzato il suo insediamento. Poi ha commentato: “Questa è la terza volta in tredici anni che diamo in diretta l’insediamento di un presidente degli Stati Uniti”. Un momento decisamente emozionante per la regina di Mediaset, che comunque successivamente ha riconsegnato la linea all’inviato riprendendo il discorso. (Continua dopo la foto)









A proposito della gravidanza conclusa a Poggioreale, in mezzo ai rifiuti, Barbara ha chiesto a Paglia: “La mamma come sta? Visto che è una poveraccia che vive in una baracca. Dove sta?”. E l’inviato ha immediatamente replicato che la signora è in buone condizioni di salute ed è ora ricoverata in un letto di ospedale affinché possa ristabilirsi completamente dopo un parto sicuramente difficile.

“Vuoi uscire?”. E Maria Teresa crolla. La confessione in lacrime al GF Vip: cosa è successo