Per Maria Teresa Ruta è un periodo davvero complicato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice sta vivendo una serie di emozioni contrastanti dopo 4 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Tommaso Zorzi ha tentato di tranquillizzarla, invitandola a confidarle il suo stato d’animo e ammettendo: “Oggi avevi lo sguardo un po’ perso”, ha detto Zorzi e a quel punto Maria Teresa si è confidata.

La conduttrice era seduta sul divano insieme all’influencer e ad ascoltarla c’erano anche Stefania Orlando, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga. Maria Teresa Ruta ha spiegato: “Starei qua ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio. Sento che comincio a non essere più serena”. Ha ammesso di non riuscire a esprimere ciò che sta provando. (Continua dopo la foto)















Con questo stato d’animo Maria Teresa Ruta non riesce ad andare avanti e preferirebbe guardare le ultime puntate del reality sul divano con sua madre: “Non lo so come mi sento. Provo smarrimento. Mia mamma magari è anche contenta (che lei sia al Gf Vip, ndr) però io non la vedo. Ci vediamo le ultime puntate a casa, sul divano, e va bene lo stesso. A lei che le frega che ci sia io, l’importante è che ci sia il Grande Fratello (ride, ndr). Li ha visti tutti, che ci sia un concorrente o l’altro… Poi è contenta di me, figurati. Ne dirà di tutti i colori”. (Continua dopo la foto)















Maria Teresa piange davanti ai suoi compagni e spiega di essere stata felice di aver riabbracciato la figlia Guenda. Poi ha ricevuto il profumo del padre e per lei è stata una bellissima sorpresa. Tuttavia, le sarebbe piaciuto parlare con suo fratello. Tuttavia si è subito rimproverata: “Come può un genitore dire una cosa simile. Mi mancano tutti, mi mancano tanto tutti. Questo mio modo di essere toglie qualcosa a loro”. (Continua dopo la foto)









Infine, ha spiegato che per lei è sempre stato difficile affrontare il mese di gennaio, perché in questo mese, in passato, sono avvenuti degli episodi brutti e drammatici che hanno segnato la sua vita: “Gennaio è un mese brutto per me – ha detto Maria Teresa Ruta -. Ho sempre paura quando arriva la fine di settembre, per un paio di episodi, incidenti, la perdita del mio primo figlio. È un mese che mi angoscia, non finisce mai, non mi ha mai portato bene gennaio. Io non sono una vigliacca, non voglio mollare”.

