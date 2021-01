Momento molto delicato anche per Dayane Mello al GF Vip. Come molti dei suoi coinquilini anche lei ha accusato la notizia del prolungamento del reality fino alla fine di febbraio. Certo, è contenta di essere tra le 4 papabili concorrenti che questa settimana sono in sfida al televoto aperto per decretare la prima finalista di questa lunghissima quinta edizione del reality ma diciamo che nella Casa l’umore è crollato quando Alfonso Signorini ha confermato ai vipponi che l’ultima puntata è slittata ancora.

Le reazioni dei gieffine sono state diverse e tra crisi di nervi e di pianto varie anche la modella brasiliana, che di solito mostra le unghie e il suo carattere forte e deciso, ha avuto un down. Perché le manca da morire la figlia Sofia che, come confessato in lacrime alle amiche, non vede da ben 8 mesi. (Continua dopo la foto)















Non solo, infatti, il lungo periodo trascorso nella Casa (Dayane Mello è entrata il 14 settembre scorso) ma anche i 2 mesi di lockdown l’hanno tenuta lontana dalla sua bambina. E poi, ha detto sempre sfogandosi con le altri, è particolarmente abbattuta perché sente di aver perso i 6 anni della figlia, che non torneranno più. Le inquiline hanno provato a incoraggiarla. (Continua dopo la foto)















Rosalinda ha cercato di far capire all’amica che Sofia è orgogliosa della sua mamma e sicuramente la sostiene da casa, tifando per la sua vittoria finale, mentre le altre le hanno consigliato di piangere e sfogarsi. Ma come riporta Leggo, Dayane ha trascorso tutta la giornata immobile a letto e fatto preoccupare i coinquilini per il suo stato di salute. Stamani Giulia Salemi le ha chiesto come si sentisse e lei ha risposto “male”. (Continua dopo foto)











Poi, verso l’ora di pranzo, è stata Stefania Orlando a preoccuparsi per Dayane e ne ha parlato proprio con la Salemi: “Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina”. E Giulia: “Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…”. Una frase, questa della “fidanzata” di Pierpaolo che ha fatto infuriare i fan che stavano seguendo in quel momento la diretta: “Falsa, sapeva che stava male e se ne è infischiata” e “Quando Rosalinda sta male, Dayane le sta sempre vicino. Lei invece è stata lasciata sola da tutti” si legge.

