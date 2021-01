Tommaso Zorzi è forse uno dei protagonisti di questo GF Vip più amato dal pubblico. Tra i veterani della Casa, dunque al reality di Canale 5 dall’inizio, è anche molto apprezzato dai suoi coinquilini. Stefania Orlando è da sempre una sua grande amica ma anche Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò, che in questi ultimi giorni si è molto avvicinata all’influencer milanese.

Ultimamente, per esempio, Tommaso ha avuto un momento in cui aveva bisogno di sentire calore e affetto, probabilmente perché ancora provato dalla notizia del prolungamento del GF Vip. E con tutta la sua schiettezza ha detto di aver bisogno di coccole. Immediata la risposta di Rosalinda: “Te le dò io” e l’attrice è andata a sedersi vicino all’amico regalando al pubblico una scena di grande dolcezza. (Continua dopo la foto)















Già, il prolungamento del reality. Nella Casa più spiata d’Italia il sospetto aleggiava da giorni. Poi, nella diretta di lunedì scorso, la conferma è arrivata da Alfonso Signorini. Il Grande Fratello VIP non terminerà l’8 febbraio, ma durerà fino a fine mese. Una notizia che non è stata presa alla leggera dai protagonisti di questa edizione, che si conferma quindi la più lunga di sempre. (Continua dopo la foto)















E proprio Tommaso è stato quello che ha più accusato il colpo, almeno a caldo: dopo la puntata si è sfogato con i suoi coinquilini e poi, preso da una crisi di nervi, si è diretto in bagno per rimettere. Ma ora il peggio è passato e nella Casa ci si sta abituando a questa novità. Nelle ultime ore, però, proprio mentre i vipponi chiacchieravano tranquillamente in salotto Tommaso si è fatto prendere dal panico. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)



Erano tutti seduti sui divani o sulle sedie quando all’improvviso è spuntato un ‘intruso’. Un insetto, nulla di spaventoso, ma Tommaso ha iniziato a urlare e, sempre gridando e evidentemente preso dal panico, è scappato di corsa lasciando il salotto e gli altri inquilini un po’ sgomenti, come mostra il video pubblicato da Trash Italiano sul suo canale Instagram.

“Dopo il GF Vip…”. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che bomba: fuori non si parla d’altro

fbq('track', 'Gossip');