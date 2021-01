Due dei grandi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’ sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due sono amatissimi dal pubblico e il loro rapporto amichevole non ha fatto altro che far unire i fan dei vipponi, che adorano quel legame creatosi. Sono considerati possibili vincitori del reality show, insieme a Dayane Mello e Maria Teresa Ruta, anche se entrambi hanno mostrato insofferenza nei giorni scorsi. Hanno davvero reagito male alla notizia dell’allungamento del programma.

Pensavano di dover concludere questa esperienza ad inizio febbraio, invece dovranno presumibilmente attendere la fine dello stesso mese. Nonostante dunque siano ancora rinchiusi nelle mura della Casa, per loro si prefigura già un futuro più che positivo in televisione. Non sanno ancora nulla, ma dall’esterno della trasmissione cominciano a circolare interessantissime voci su un possibile nuovo impiego lavorativo. E, stando a quanto rivelato, Tommaso e Stefania lavorerebbero assieme. (Continua dopo la foto)















Tenuto conto che il feeling tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è sempre maggiore, c’è una trasmissione Mediaset che sta pensando seriamente ad assumerli. Non avrebbero praticamente modo di riposare, visto che sarebbero chiamati a lavorare subito dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini. I dubbi potrebbero essere legati alla stanchezza accumulata in questi mesi di permanenza nella Casa, ma un’offerta così allettante è anche molto difficile da rifiutare. (Continua dopo la foto)















Secondo le indiscrezioni riportate dal sito ‘TvBlog’, potrebbero diventare opinionisti de ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lavorerebbero dunque fianco a fianco: “Al momento gli opinionisti non sono ancora stati scelti, ma prende sempre più piede la coppia composta da Orlando-Zorzi, che già si conoscono molto bene”. Ricordiamo che l’appuntamento con il programma in onda dall’Honduras avrà il suo start in seguito alla finalissima del ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)









A proposito delle dinamiche del ‘Grande Fratello Vip’, nelle ultime ore Dayane Mello ha rivelato: “Credo che vincerà Maria Teresa Ruta”. La modella brasiliana ritiene che sarà proprio lei a prevalere, battendo dunque anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Rosalinda Cannavò si è invece tolta dalla corsa, ammettendo che difficilmente riuscirà a raggiungere anche l’ultima puntata. Decisive si riveleranno le prossime settimane.

Filippo Nardi e Guenda Goria beccati ‘così’ in mezzo alla strada. Ci sono le foto