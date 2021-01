L’ultima concorrente ad essere stata eliminata dal ‘Grande Fratello Vip’ è stata Cecilia Capriotti, che ha perso il televoto con Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello e Stefania Orlando. Da quando è uscita dalla Casa più spiata d’Italia non ha comunque smesso di parlare dei suoi ex coinquilini. Infatti, l’attrice si è concentrata innanzitutto su Maria Teresa Ruta, con la quale ha avuto una lite in passato. L’ha accusata di essere probabilmente una stratega ed ha anche spiegato perché lo pensa.

Secondo lei, gli atteggiamenti della conduttrice televisiva, come cantare e ballare a prima mattina o esultare ad ogni aereo che sorvola la Casa, sono ben studiati a tavolino per far parlare di sé ed essere dunque sempre al centro dell'attenzione. La Capriotti però ha anche avuto un durissimo scontro sui social network nelle scorse ore e in un certo senso c'entra Tommaso Zorzi. L'ex gieffina ha manifestato tutta la sua rabbia ed ha preannunciato di voler adire le vie legali.















I fan di Zorzi non hanno mai gradito il comportamento di Cecilia, che era un po' troppo appiccicata all'influencer 25enne. Inoltre, non è proprio andata giù quella lite con Maria Teresa, che ha sconvolto quest'ultima, la quale ha avuto una crisi fortissima. E sul web alcuni utenti si sono scagliati contro la Capriotti. In particolare, tra le tante invettive ai suoi danni è arrivata quella della tata di Zorzi. A quel punto lei non è rimasta in silenzio ed ha risposto per le rime alla donna.















La tata ha scritto: "Cecilia ha sbagliato, ha 45 anni credo. Quindi è più sorella che mamma amore". E lei ha replicato: "Intanto impara a scrivere in italiano, vergognati per ciò che scrivi, quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto e spero che ti insegni un po' di educazione, altri insulti e ti denuncio". Gli altri seguaci di Tommaso si sono schierati a favore della tata, dunque si prospetta ancora vita dura per la Capriotti. Chissà se andrà fino in fondo e se porterà davvero tutto in tribunale.









Intanto, Zorzi ha raccontato una bruttissima storia legata a se stesso: "Sono stato un anno con un ragazzo italiano conosciuto in Scozia, è stato il mio primo amore. Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Una volta eravamo in discoteca e l'ho beccato tanto così da uno, così l'ho preso per la maglietta, l'ho tirato e gli ho detto 'che c**o fai?'. Lui si è girato ed ha iniziato ad azzuffarsi".

