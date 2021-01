Come è ormai noto Filippo Nardi è stato squalificato dal GF Vip a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa. Il provvedimento è scattato dopo una lunga serie di frasi sessiste e pesanti che il concorrente ha rivolto ai suoi compagni di avventura, Maria Teresa Ruta in primis.

Ed è poi tornato ad attaccarla dandole della 'borderline' sui social commentando il duro sfogo della concorrente del GF Vip. Nell'ultima puntata di Live – Non è la D'Urso, Filippo Nardi ha avuto un confronto con la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, e poi anche con il suo ex marito Amedeo. E nel noto ascensore Guenda immediatamente gli ha chiesto: "Io non capisco se ci sei o ci fai, dopo poche settimane dalle tue scuse per le offese a mamma torni ad attaccarla? Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico".















Filippo si è giustificato dicendo che quel commento non era per la madre ma un semplice spelling su un commento precedente poi rimosso. Durante il confronto a Live Non è la D'Urso, Guenda che è a sua volta una ex concorrente del GF Vip ha preso le difese della madre Maria Teresa Ruta: "Non è borderline è semplicemente una persona che ha avuto uno sfogo dovuto alla stanchezza".















Tornando alla tanto discussa squalifica di Filippo Nardi, nonostante siano passate diverse settimane pare proprio che lui non l'abbia ancora digerita. Ha rilasciato una marea di interviste su questo argomento nei giorni successivi alla "cacciata" dalla Casa, avvenuta in diretta. L'ultima sul settimanale Nuovo, dove è tornato all'attacco del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.











Questa volta Nardi ha svelato un retroscena che riguarda gli autori: “Quando mi chiamavano in confessionale chiedevo se era tutto apposto e non mi hanno mai detto alcunché”. Poi ha spiegato il motivo del suo risentimento (“Mi hanno messo alla gogna mediatica associandomi ad aggettivi violenti e misogini”) e anche avanzato il sospetto di essere stato strumentalizzato dal reality al fine di alzare un po’ gli ascolti, che hanno subito un calo con il prolungamento del programma che finirà il prossimo 26 febbraio.

