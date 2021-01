Il nuovo anno di Elisabetta Gregoraci si è aperto con una nuova polemica. Per festeggiare il 2021, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip era volata a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese, dopo la decisione della produzione di prolungare il reality show condotto da Alfonso Signorini, aveva deciso di abbandonare il programma per riabbracciare il figlio e trascorrere le festività insieme alla famiglia.

Tantissimi fan hanno apprezzato la sua scelta, apprezzata anche dall’ex marito Flavio Briatore, che in una intervista aveva tessuto le lodi della showgirl calabrese. “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale”, aveva spiegato poi la Gregoraci a Verissimo poco dopo l’addio al GF Vip. (Continua a leggere dopo la foto)















Capitolo polemica. Come detto, il 2021 di Elisabetta Gregoraci si è aperto con una serie di critiche per il suo viaggio negli Emirati Arabi, dove già si trovavano il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. “Ecco un’altra a Dubai… e noi chiusi nelle regioni per il covid”, si leggeva tra i commenti di Instagram. Una follower della showgirl aveva preso le parti della showgirl: “Gli aerei partono lo stesso, fa il il tampone all’andata e al ritorno, finiamola di dire cazzate”, ed Eli Greg aveva prontamente risposto “Non ci arrivano”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora le frecciatine sull’amicizia speciale con Pretelli: “Pierpaolo non ti poteva portare a Dubai, il vecchio si”. Anche in questa occasione la Gregoraci aveva risposto prontamente: “Grazie a Dio posso andarci da sola”. Non solo famiglia, la Gregoraci è volata negli Emirati Arabi per un altro motivo: lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)









La soffiata arriva da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip, nel quale si legge che la showgirl calabrese avrebbe acquisito quote del locale dell’ex marito Flavio Briatore, il Billionaire Dubai. Nella rubrica ‘chicche di gossip’ si legge: “È volata in terra araba proprio per controllare i suoi affari da mille e una notte che vanno a gonfie vele”.

