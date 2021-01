La nuova edizione di “Avanti un altro” sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 11 gennaio ma l’inizio del seguitissimo programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato posticipato: il pubblico potrà vedere le puntate inedite dello show a partire dal prossimo 8 marzo. Nelle scorse ore, tra l’altro, è venuta a mancare una collaboratrice storica della trasmissione e di Paolo Bonolis, che come sua moglie Sonia Bruganelli ha dato il triste saluto sui social.

“Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”, le parole affidate a Instagram dal conduttore Mediaset. Volto sconosciuto al grande pubblico perché impegnata dietro le quinte come addetta alla sartoria, la signora Eliana è stata ricordata anche da Francesco Cozzolino: “Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole”. (Continua dopo la foto)















Anche Sonia Bruganelli, come anticipavamo, ha ricordato con affetto e commozione la signora. Prima tra le sue Storie, poi con un lungo post accompagnato da una bella foto della donna che, parole sue, l’ha vista crescere e ha visto e sentito “tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire” e si è “sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori”. (Continua dopo la foto)















A proposito di Lady Bonolis e del ritorno in tv di “Avanti un altro”, una Storia della Bruganelli ha aperto una sorta di giallo. Manca ancora un po’ all’inizio della nuova edizione ma chiaramente i preparativi vanno avanti. Ma la domanda che molti si stanno facendo è: Luca Laurenti ci sarà? Domanda legittima dopo lo scatto postato dalla signora Bonolis relativo al nuovo spot che andrà in onda per promuovere la trasmissione di Canale 5. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)



Nella foto in questione spiccano infatti il padrone di casa, Paolo Bonolis, e le donne del minimondo, quindi Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Sara Croce ma non Luca Laurenti. Che non viene menzionato nemmeno nel post in cui la Bruganelli mostra il dietro le quinte dello spot e tagga i protagonisti del programma. Laurenti fa coppia fissa con Bonolis da anni e anni, possibile che sia rotto l’idillio? Vero è che in passato sono circolati rumor di una loro lite ma chissà se questa “assenza” non sia solo un modo per accrescere la curiosità del pubblico. Staremo a vedere.

“Mi hai detto s***?”. Mattino 5, la rissa in diretta tv. Federica Panicucci in difficoltà

fbq('track', 'Gossip');