“Io ve lo dico…”. Stefania Orlando ha deciso. La scelta estrema dopo il terribile malore al GF Vip

Puntata ricca di colpi di scena quella di lunedì 18 gennaio, del Grande Fratello Vip. A tenere banco, su tutti, c’è stata la storia tra Stefania Orlando e Andrea Roncato.. L’ex marito l’ha tirata in ballo domenica sera a Live rilasciando dichiarazioni choc: “Stafania mi ha lasciato per un altro”. Durante la puntata la conduttrice ha voluto chiarire in maniera chiara e decisa.

“Sono andata via di casa. Io sicuramente avevo anche incontrato un’altra persona, ma non è stata la causa della fine del nostro matrimonio, era già finito non avevamo nessun tipo di rapporto. A me non bastava più. Sono stata quella che ha preso la decisione. Tra di noi non ci sono mai stati rancori”, ha spiegato Stefania Orlando. A peggiorare lo stato d’animo, già precario per via della reclusione che ormai dura da oltre quattro mesi, è stata la notizia dell’ennesimo slittamento della finale del Grande Fratello Vip. (Continua a leggere dopo la foto)















La notte scorsa, al termine dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, Stefania ha quasi abbandonato la Casa, ma è stata stoppata dagli altri coinquilini, in particolare da Tommaso Zorzi, sua grande spalla in questa edizione del reality show. Come ogni lunedì, dopo la diretta, i vip si sono scatenati tra balli, cibo e alcol e la conduttrice, dopo aver esagerato, è stata vittima di un malore. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sto male, voglio andare in ospedale, mi sento morire”, aveva detto dal letto della camera arancione. Maria Teresa Ruta è riuscita rincuorata: “Vabbè che sei Stefania Orlando, ma mi sa che dell’ospedale c’è qualcuno che ne ha bisogno più di te in questo momento. Ti faccio la minestrina per cena, ho imboscato un po’ di brodo”, ha detto la giornalista. E così è stato. Grazie all’affetto della Ruta e degli altri inquilini della casa, dopo 20 ore di hangover, Stefania Orlando si è ripresa. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANIA ORLANDO⭐️ (@stefaniaorlando.supporter)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANIA ORLANDO⭐️ (@stefaniaorlando.supporter)

Parlando con Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi, stravolta dai postumi, la Orlando si è sfogata dicendo che non si sarebbe aspettata una reazione del genere: “Va bene un po’ di divertimento, ma non pensavo. Uno, due, tre bicchieri, non ci sono abituata, quindi mai più. Tommaso grazie per la serata, ma non toccherò neanche un goccetto, ve lo do tutto, lo dichiaro!”.

