Sono giornate molto particolari per Stefania Orlando. La showgirl, dopo la litigata e la riappacificazione seguita però da qualche strascico, con Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello, deve affrontare un’altra grana. Nella puntata di lunedì 18 gennaio, infatti, Stefania è stata messa al corrente delle parole dell’ex marito Andrea Roncato, parole per nulla piacevoli. L’attore ha infatti dichiarato a Barbara D’Urso durante la puntata di Live – Non è la D’Urso che la storia tra lui e Stefania è finita perché lei aveva un altro.

Dal canto suo Stefania ha voluto fare alcune precisazioni, confermato la vicenda solo in parte e affermando: "Non c'è mai stato rancore. Avevo incontrato un'altra persona, ma non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Era già finito. Non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre l'affetto e il rispetto. E a me non andava più". Ma non è tutto. A poche ore di distanza da queste parole sono arrivate, infatti, le dichiarazioni di Simone Gianlorenzi, attuale marito della showgirl a Pomeriggio 5.















Prima delle parole di Gianlorenzi, però, diciamo anche che Stefania Orlando aveva mantenuto un buon rapporto con Andrea Roncato, prima di rompere definitivamente. A quanto pare di mezzo c'era anche la gelosia della nuova moglie dell'attore. A chi ipotizzava che Stefania fosse ancora innamorata di Andrea ha risposto piccato il marito Simone Gianlorenzi che ha esclamato: "Ma che dici?".















Poi lo stesso Simone Gianlorenzi ha risposto anche alle affermazioni di Andrea Roncato: "Io sono rimasto molto male perché quest'uscita di Andrea è avvenuta in un momento in cui Stefania Orlando non si può difendere. Non capisco perché ne ha parlato adesso dopo più di vent'anni. Mi sembra tutto surreale, prima con Andrea mangiavamo allo stesso tavolo. Andrea ha ritrattato tutto, ha raccontato una versione totalmente inedita sulla rottura con Stefania. A Verissimo sei anni fa, aveva detto tutt'altro".









E, andando a ripescare quella puntata di Verissimo ecco la confessione di Andrea Roncato a Silvia Toffanin: “Il nostro matrimonio è finito perché purtroppo ho fatto uso, per poco tempo, di cocaina. Uscivo la sera e non ero fedele. Ma oggi con Stefania siamo una famiglia, lei mi consiglia sulle fidanzate e io vado d’accordo con il suo fidanzato Simone”. A questo punto dobbiamo aspettarci un altro intervento di Andrea? Staremo a vedere.

