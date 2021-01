Durante Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha parlato di quanto accaduto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, infatti, la casa è stata scombussolata da una serie di liti, divisioni, avvicinamenti inaspettati e attacchi fuori dalla casa.

La parte dedicata al reality condotto da Alfonso Signorini si è aperta con il caso Orlando-Roncato. Ospite del Live, l’ex marito della conduttrice ha raccontato come alla base della frattura ci fosse un tradimento della showgirl. “Il nostro è stato un matrimonio che è durato poco, vent’anni di differenza si sono sentiti. A me sarebbe piaciuto conoscere la moglie”,ha risposto stizzita la Orlando durante la diretta di lunedì. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel salotto di Barbara D’Urso il marito di Stefania Orlando è intervenuto per dire la sua. Simone Gianlorenzi ha precisato che le dichiarazioni dell’attore rilasciate domenica scorsa non corrispondono propriamente alla verità dei fatti, ma che comunque preferiva non commentare perché all’epoca dei fatti lui non faceva parte della vita di Stefania. Poi si è aperto un altro capitolo, quello di Pierpaolo Pretelli, che ieri ha litigato con il fratello Giulio. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io sono inca**ato nero”, ha esordito Pier alla vista del fratello. Pretelli junior cerca di giustificarsi: “Ci sono cose che sono state fraintese, ho detto A e hanno scritto B”, poi smentisce di aver detto che la Salemi non piace alla sua famiglia ma a quel punto interviene Signorini, furioso: “La scusa che i giornalisti si inventano le interviste non mi sta bene, sono balle tue, diciamo le cose come stanno”. Dopo la sfuriata Giulio si è sfogato sui social e oggi non si è presentato in studio a Pomeriggio 5, dove ormai da mesi è opinionista. (Continua a leggere dopo la foto)









“C’è una poltrona vuota, oggi manca un opinionista – ha spiegato la D’Urso – si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente Giulio ha deciso di non venire. Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l’incontro con il fratello. Mi dispiace – ha aggiunto Barbara – che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al Gf e non si dovrebbe sorprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality”.

“Una meraviglia!”. Diana Del Bufalo, il suo scatto al naturale (senza filtri) conquista proprio tutti