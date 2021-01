Lapo Elkann è sempre sulla cresta dell’onda. Le sue apparizioni, le sue dichiarazioni, perfino le sue gaffe fanno sempre discutere. Per non parlare delle immagini che lo ritraggono con la sua dolce metà, la modella originaria di Capo Verde Leila Depina. Oppure le foto che lo ritraggono con delle automobili fantastiche per cui nutre una grande passione. Ma di Lapo sappiamo anche che ha un grande cuore.

L’erede di casa Agnelli ha infatti creato perfino una fondazione che si occupa di portare generi di prima necessità alle persone più fragili in varie parti del mondo. L’ultima sua apparizione in tv è avvenuta a Domenica In. Qui è stato intervistato da Mara Venier e come al solito non sono mancate le sorprese. Lapo è apparso molto sereno, ma anche determinato. Come se vivesse una nuova fase della sua vita. E i cambiamenti sono fin troppo evidenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Tanto per cominciare Lapo Elkann ha dichiarato che non è più interessato all’immagine o al ‘superficiale’: “Non mi interessa il riconoscimento all’esterno – le sue parole a zia Mara mentre sullo schermo passano le foto di famiglia – mi interessa costruire per l’esterno e con l’esterno. Ma in primis stando bene con me all’interno, e stando bene con le persone che mi circondano, emanando e portando tutto il meglio di quello che ho dentro di me per poi poterlo, come dire, scaricare in maniera creativa e in maniera solidale su tutto quello che sviluppo ogni giorno”. (Continua a leggere dopo la foto)















Lapo Elkann ha fatto quindi riferimento alle attività in cui è impegnato in questo momento, ovvero quelle relative alla fondazione Laps, Garage Italia, ovvero il ristorante e officina che gestisce in collaborazione con l’architetto Michele De Lucchi e lo chef Carlo Cracco. Ma anche con la sua Italia Independent, brand di occhiali da sole da lui stesso fondato. Insomma tutto si può dire di Lapo tranne che non sia davvero super impegnato. (Continua a leggere dopo la foto)









A colpire i telespettatori, però, non sono state solo le parole, ma anche lo stravagante look di Lapo Elkann. Maglietta, jeans e capelli biondo platino. Lapo colpisce ancora. Anche se, subito dopo il suo ingresso, stava per combinarne un’altra delle sue. Entrato con la mascherina, infatti, Lapo se l’è sfilata e non appena si è avvicinato a Mara Venier ha tentato di baciarla. La conduttrice, però, ha prontamente evitato l’abbraccio e quindi a quel punto l’intervista ha potuto iniziare regolarmente.

“Dovevo farlo”. 450mila euro, il cuore grande di Lapo Elkann: “Voglio far sentire il mio affetto e vicinanza”. E ha scelto proprio loro