Non c’è pace per Stefania Orlando. La protagonista del ‘Grande Fratello Vip’, considerata una delle favorite alla vittoria finale, non è in buone condizioni sia dal punto di vista fisico che psicologico. La notte scorsa, al termine dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, ha quasi abbandonato la Casa, ma è stata stoppata dagli altri coinquilini. Il prolungamento probabile a fine febbraio della trasmissione le ha fatto perdere la calma, ma anche la questione legata ad Andrea Roncato.

Inoltre, ha parlato anche il marito Simone Gianlorenzi, sebbene lei non ne sia a conoscenza. Sui social network ha riferito: "Sì, è ora di tornare a casa". Un vero e proprio dietrofront del coniuge della conduttrice televisiva, che fino a questo momento l'aveva sempre spronata ad andare avanti e a superare ogni ostacolo che aveva di fronte. Adesso si è aggiunto un altro dettaglio alla vicenda, visto che Stefania non è in buona salute e ha chiesto di potersi recare all'interno di un ospedale.















Al termine della puntata di lunedì 18 gennaio, i vipponi si sono comunque scatenati facendo un brindisi fino a notte inoltrata. E la Orlando non è riuscita ad alzarsi perché ancora sconvolta dalla serata: "Sto male, voglio andare in ospedale, mi sento morire", ha affermato la donna. Una volta ascoltate queste parole Maria Teresa Ruta l'ha subito rincuorata ed ha provato in tutti i modi a tranquillizzare la compagna di avventura, che sta attraversando un momentaccio inaspettato.















Questa la reazione della mamma di Guenda Goria: "Vabbè che sei Stefania Orlando, ma mi sa che dell'ospedale c'è qualcuno che ne ha bisogno più di te in questo momento. Ti faccio la minestrina per cena, ho imboscato un po' di brodo". Queste affermazioni della Ruta sono state accolte favorevolmente dal popolo del web, che ha apprezzato dunque l'atteggiamento positivo della gieffina. Non le ha fatto pesare più di tanto quel momento no. Vediamo cosa hanno scritto gli utenti.









Alcuni dei telespettatori che si sono riversati in rete hanno commentato così l’accaduto: “Stefania con la febbre e Maria Teresa che la coccola, bellissime entrambe”, “La fobia di Stefania Orlando, morire di sbornia”. Ovviamente quest’ultimo messaggio è stato molto ironico. Nulla di particolarmente grave per la vippona, che starà sicuramente meglio nelle prossime ore.

