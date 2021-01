“Pazzesco!”. Tutte pazze per Gero: chi è (e cosa fa) il nuovo cavaliere di UeD

Clima pesante a Uomini e Donne dopo l’addio di Maurizio a Gemma Galgani. La storia d’amore tra il cavaliere e la dama è arrivata al capolinea. “Con Gemma è finita definitivamente”, ha detto Maurizio durante la puntata. La coppia dopo essersi abbandonata a diverse notti di passione aveva vissuto i primi momenti di crisi durante le vacanze di Natale e infatti la dama torinese aveva già rivelato al pubblico del trono over di essersi sentita trascurata e abbandonata.

A detta di Maurizio la causa della rottura tra i due sarebbe "la pesantezza di Gemma". Inutile dire che la dama non ha preso bene il rifiuto del suo cavaliere. L'ennesimo nella sua storia a Uomini e Donne: "Dopo quello che hai fatto, mi chiedo come sia possibile che tu sia ancora qui. Con me hai preso in giro tutte", ha dichiarato in lacrime Gemma.















Non poteva mancare il commento tagliente di Tina Cipollari, 'nemica' di Gemma Galgani: "Condanno lui perché è un cogl***e, ma tu te la sei cercata", ha detto l'opinionista, che già da tempo aveva messo in guardia la dama. Second la Cipollari, infatti, Gemma non si sarebbe dovuta fidare del cavaliere, che già aveva dimostrato poca serietà durante la frequentazione con Valentina. Ma la puntata di oggi ha visto un nuovo ingresso nel parterre maschile di Uomini e Donne.















Un ingresso particolarmente apprezzato dalle dame del Trono over. Si tratta di Gero Natale, all'anagrafe Calogero, 36 enne siciliano di Agrigento. Al momento Gero Natale è disoccupato, ma come raccontato in puntata, fin a poco tempo fa, il 36enne ha gestito diversi locali di sua proprietà della sua famiglia. "Per ora si inizia a riprogettare la strada lavorativa in questo ambito", ha detto il cavaliere, pronto a fare il suo ingresso nel parterre alla ricerca dell'amore.









Durante la presentazione il cavaliere ha detto di aver avuto delle storie durature e l’ultima è finita a causa di incomprensioni caratteriali. Gero Natale ha scelto di ballare con Nicole, ma tra le dame che lo hanno colpito di più ci sono anche Brunilde e Maria.

