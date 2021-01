La serie tv “L’Allieva” ha raccolto un ottimo successo di critica e pubblico. Un successo così grande da modificare i piani inizialmente previsti per questa serie incentrata sui romanzi di Alessia Gazzola e che vede protagonista il medico legale Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi. La trama: Alice è una studentessa di medicina indecisa sul proprio futuro. Dopo la morte della badante di sua nonna scopre la sua strada: medicina legale.

Il percorso professionale di Alice si sovrappone alla vita sentimentale della protagonista che subisce il fascino sia dello scontroso dottor Claudio Conforti, interpretato da Lino Guanciale, sia del simpatico Arthur, figlio del direttore dell'istituto in cui lavora. Ebbene la serie avrebbe dovuto concludersi con la terza stagione, ma gli entusiasmanti dati di ascolto hanno spinto Rai ed Endemol a ripensarci e puntare su una quarta stagione, inizialmente non prevista. Le novità in arrivo, però, non saranno poche né di poco conto.















Lino Guanciale ha affermato su Tv Sorrisi e Canzoni che non ha alcuna intenzione di tornare sul set per vestire i panni del dottor Conforti. Una decisione ribadita a Di Più TV. D'altra parte l'attore abruzzese non è mai stato un grande fan della lunga serialità. Già in passato aveva infatti abbandonato il cast di "Che Dio ci Aiuti", serie tv che lo aveva fatto conoscere al grande pubblico. Ma le sorprese nelle nuove puntate non finiscono qui.















Secondo quanto dichiarato dallo stesso Lino Guanciale neppure Alessandra Mastronardi, l'attrice che interpreta la protagonista Alice, farà più parte del cast de "L'Allieva". Le parole dell'attore sembrano inequivocabili: "Credo che Claudio Conforti, il mio personaggio, e Alice Allevi, il personaggio di Alessandra Mastronardi, abbiano dato il meglio nelle prime tre serie. Abbiamo chiuso in bellezza. Conforti nella nuova serie non ci sarà".









Al momento non siamo a conoscenza di dichiarazioni anche da parte di Alessandra Mastronardi su una sua eventuale partecipazione alla quarta stagione della serie tv. Quel che è certo è che la produzione non intende fermarsi e, anzi, sembra che dietro le quinte della fiction stia lavorando per far cambiare idea ai due attori. Tutto, però, lascia pensare che la decisione di Guanciale e della Mastronardi sia definitiva e dunque non resta che attendersi due nuovi volti come protagonisti. Per il volto dell’allieva sono già stati fatti i nomi di Aurora Ruffino (Braccialetti Rossi, I Medici, Non dirlo al mio capo), Pilar Fogliati (Un passo dal cielo) e Valentina Bellè (Sirene, Volevo fare la rockstar).

