La puntata in diretta del 18 gennaio del ‘Grande Fratello Vip’ è stata caratterizzata da momenti molto intensi. Quando Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del reality show sono giunte reazioni molto negative da parte dei vipponi. Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi sono stati i primi a reagire male, ma è stata Stefania Orlando al termine dell’appuntamento del lunedì sera ad aver avuto una crisi totale, che l’ha spinta quasi ad uscire dalla porta rossa del programma.

Gli altri concorrenti l’hanno fermata prima che aprisse la stessa e andasse via. Ma c’è stato un altro episodio ad aver catalizzato l’attenzione del pubblico, ovvero il rimprovero del padrone di casa al fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio. Il direttore di ‘Chi’ si è infuriato quando ha sentito dire dal giovane che le sue dichiarazioni e anche quelle della mamma erano state non comprese dalla stampa. E nelle ultime ore è intervenuto sul fatto anche un ex protagonista della trasmissione. (Continua dopo la foto)















Innanzitutto bisogna premettere che in rete si è scatenato il putiferio, infatti la maggioranza degli utenti ha criticato il comportamento di Signorini, accusato di aver davvero esagerato con il fratello dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Ma colui che ci è andato giù in maniera pesante è stato Salvo Veneziano. E non è una novità, visto che in passato ha preso più volte la parole contestando il modus operandi del ‘GF Vip’. Stavolta ha indirizzato le accuse direttamente a lui con frasi durissime. (Continua dopo la foto)















Ecco cosa ha riferito Veneziano: “Dovremmo ricordare al dottor Alfonso Signorini che ha umiliato e mortificato in diretta nazionale un ragazzino di 20 anni”. In particolare, Alfonso aveva dichiarato in diretta televisiva: “La scusa che i giornalisti si inventino le interviste puoi anche tenertela a casa”. E Giulio ha avuto un crollo emotivo, infatti è scoppiato in lacrime una volta accortosi della delusione di Pierpaolo. Salvo ha proseguito facendo altre critiche al conduttore di Mediaset. (Continua dopo la foto)









Sul social network Instagram Salvo Veneziano ha anche aggiunto: “Sono disgustato. Se fossi stato in Pierpaolo avrei abbandonato la casa immediatamente. Solidarietà alla famiglia di questo ragazzo. Vergognoso”. E lui ha anche preso posizione sull’imitazione fatta da Signorini nei confronti di Maria Teresa Ruta: “La crisi al GF Vip, Alfonso Signorini le fa il verso. Ora basta”.

“Sospeso Che Dio ci aiuti 6”. Brutte notizie per il pubblico di Elena Sofia Ricci