Il clima ad Amici di Maria De Filippi non è sempre più pesante. Sabato scorso la puntata è stata caratterizzata dalla lite tra le due insegnanti di ballo, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Tutto è iniziato da una lezione della professoressa di danza classica con Rosa, allieva della Cuccarini, in cui sono volate scintille e qualche offesa.

Rosa Di Grazia, 20 anni, da settimane è finita al centro delle sue durissime critiche. La professoressa è stata irremovibile e durate il pomeriggio ha detto alla giovane danzatrice di avere un "handicap fisico che non ti permette alcune cose nella danza". Vedendo la sofferenza nel volto di Rosa, che di recente ha dovuto affrontare una prova per restare all'interno della scuola di Maria De Filippi, Elena D'Amario, ballerina professionista della scuola, era intervenuta nella discussione discutendo animatamente con la professoressa, che alla fine l'aveva cacciata dall'aula.















Durante la puntata di sabato la Celentano ha spiegato il perché di quella reazione. "È stata indisponente, arrogante e troppo insistente. – ha raccontato – Se lei avesse fatto come di default e stava zitta a guardare, per me era ok. Tu (Lorella Cuccarini, ndr) potevi chiamarmi e ti avrei mandato un filmato della prova. Visto che lavora per te, ti prego di metterla in riga. Se poi correggere significa mancare di rispetto a un allievo, non ho capito niente allora. Lei correggeva alle mie spalle e non si fa e non lo accetto. Non me la mandare più".















A pochi giorni dalla lite Lorella Cuccarini ha deciso di scrivere una lettera alla produzione chiedendo di non far seguire i suoi allievi alla Alessandra Celentano perché "Il mio obiettivo è quello di ripristinare un clima di lavoro costruttivo e non distruttivo", spigando anche "che Alessandra ha proposto questa coreografia per i miei due allievi senza comunicarmi nulla o chiedermi un parere".









La produzione ha chiesto un parere alla Celentano, che si è detta basita per una richiesta inammissibile, salvo poi fare retromarcia e acconsentire alla richiesta della collega perché sa che alla fine vedrà un risultato disastroso.

