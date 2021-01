Mina Settembre, ecco chi era davvero il personaggio interpretato da Serena Rossi nella fiction

Riscuote successo la serie su Rai1 Mina Settembre, interpretata dall’attrice Serena Rossi. Il pubblico ha mostrato di apprezzare lo sforzo: la puntata di lunedì 18 settembre ha conquistato quasi 6 milioni di telespettatori pari al 23,7% di share. Su Canale5, la 33esima puntata del Grande Fratello Vip (con ospite Andrea Pucci, l’eliminazione di Cecilia Capriotti e l’annuncio dell’ulteriore allungamento) ha raccolto 3.215.000 spettatori con share del 19%.

Il personaggio di Mina Settembre esce dalla penna di Maurizio De Giovanni: lo scrittore l’ha pensata come una donna altoborghese che abbandona il suo status per andare a lavorare in un consultorio nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La serie si ispira a un fatto realmente accaduto. Nel 2011 un gruppo di operatori sociali decisa di occupare il Maschio Angioino a Napoli per protestare contro i tagli al settore. (Continua dopo la foto)















Erano pronti all’occupazione a oltranza fino a quando il Presidente della Regione Campania non si fosse preoccupato di dare loro delle risposte concrete. Una situazione che si protraeva da tempo, preceduta da scioperi della fame e proteste che però non avevano risolto la questione. De Giovanni seguì con partecipazione l’evolversi della vicenda. Ascoltò le proibitive condizioni di lavoro che gli operatori sociali affrontano ogni giorno, pur essendo fondamentali per dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà. E decise di dar vita al personaggio di Mina Settembre, un’assistente sociale in un consultorio che può contare su fondi ristretti. (Continua dopo la foto)















Mina Settembre è la protagonista: una donna schietta, caparbia, che lascia il lavoro di psicologa in uno studio al Vomero per lavorare nei Quartieri Spagnoli. Quotidianamente si scontra con le asprezze della vita e con questioni legate alla piaga dell’illegalità. Da un lato meno soldi, dall’altro tante soddisfazioni. La donna aiuta tutti e non si tira mai indietro quando si tratta di prodigarsi per chi è in difficoltà. Con coraggio, si impegna per evitare che resti soffocato dai suoi problemi. (Continua dopo la foto)









Dal punto di vista sentimentale la situazione di Mina Settembre è complicata: ha lasciato il marito Claudio, un magistrato, dopo avere scoperto un tradimento, anche se l’uomo non la vuole perdere e non ha intenzione di rassegnarsi all’idea. Intanto si imbatte in Domenico, l’affascinante nuovo ginecologo del consultorio. E Mina Settembre è attratta da lui. Intanto, la madre Olga non vede l’ora che Mina – che si è stabilita a casa sua – perdoni l’ex marito e decida di andare via. Mina trova sollievo nelle sue amiche storiche, Titti e Irene.

