Non una buona notizia per la bravissima attrice Elena Sofia Ricci. La notizia è arrivata qualche ore fa e riguarda proprio lei. Il pubblico che la segue costantemente da casa ha appreso con tristezza questa indiscrezione, ma la decisione dei vertici della Rai è stata inevitabile. La televisione pubblica italiana non poteva fare altrimenti per rispettare il palinsesto. Come ben sapete, la serie tv ‘Che Dio ci aiuti 6’ sta riscuotendo successi che sono andati anche oltre le aspettative.

Praticamente ogni settimana è in grado di collezionare risultati straordinari, che proiettano la fiction ai massimi livelli. Purtroppo però adesso la stessa è costretta a fermarsi. La voce circolava già da diverso tempo, ma adesso c'è la certezza di ciò che accadrà nei prossimi giorni. Una delusione per i telespettatori, che non vedevano l'ora di gustarsi l'appuntamento nel piccolo schermo. Ma la programmazione ha subito un cambiamento improvviso: andiamo a capire cosa è successo.















Ogni settimana ci sono circa 6 milioni di spettatori a guardare con attenzione le vicende di suor Angela e delle altre protagoniste del convento. La programmazione per giovedì 28 gennaio è però stata modificata. Non andrà in onda la quinta puntata della serie, che sarà costretta a lasciare spazio ad un altro appuntamento. A prevalere sarà lo sport e in particolare il calcio, visto che la Rai aveva già annunciato a suo tempo di aver acquisito i diritti delle partite in questione.















Dalle ore 20.30 del 28 gennaio andrà in scena su Rai 1 infatti il quarto di finale tra la squadra del Napoli e la vincente di Roma-Spezia. Quest'ultima sfida si disputerà nella serata del 19 gennaio. Non ci sarà spazio nemmeno per 'I Soliti Ignoti' di Amadeus. Dunque, si tratterà di un giorno di pausa forzato, ma il pubblico non deve preoccuparsi più di tanto. A partire dal giovedì successivo, 4 febbraio, tutto tornerà alla normalità e saranno trasmessi altri episodi della serie televisiva.









Giovedì scorso, nella seconda sfida tra Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1 e Daydreamer – Le ali del sogno su Canale 5 ha vinto suor Angela ha conquistato una media di 5.515.000 spettatori pari al 22.4% di share, forse mai così bene. Mentre la seconda puntata della soap opera turca di Can Yaman ha emozionato una media di 1.967.000 spettatori pari al 9.2% di share. E la Ricci spera di continuare su questa strada.

