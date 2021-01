La puntata del 18 gennaio del ‘Grande Fratello Vip’ è stata davvero molto sentita da parte dei concorrenti. Oltre all’eliminazione di Cecilia Capriotti, uno dei momenti più attesi è stato quello riguardante la comunicazione di Alfonso Signorini sul presunto prolungamento del reality show. Il conduttore televisivo ha confidato ai vipponi che effettivamente la chiusura della trasmissione non avverrà più l’8 febbraio, senza però precisare con esattezza la data finale. Anche se ha fornito indizi.

Sicuramente non si andrà oltre la fine del mese di febbraio. In tanti hanno reagito male a questa notizia: Tommaso Zorzi si è mostrato molto triste e lacrime sono scese copiose sul volto di Rosalinda Cannavò, consolata da Maria Teresa Ruta. Ma è stata Stefania Orlando a rispondere nel peggiore dei modi, infatti ha tentato di abbandonare la Casa subito dopo la puntata. Gli altri coinquilini l'hanno fermata prima che uscisse dalla porta rossa. E poco fa è intervenuto anche suo marito.















Ha rischiato dunque seriamente la squalifica, infatti se avesse aperto la porta la decisione degli autori sarebbe stata inevitabile. Nonostante sia stata stoppata prima del patatrac, ha passato il resto della nottata piangendo a dirotto. Ad incidere sul suo morale anche la notizie su Andrea Roncato, ovvero il suo ex marito, che da Barbara D'Urso non ha rilasciato belle parole su di lei. La conduttrice tv è rimasta molto delusa da quella vicenda e probabilmente vorrebbe uscire per chiarirla.















Il marito Simone Gianlorenzi non ha mai smesso di incitarla sui social network, sostenuto dai fan della Orlando. Ha sempre incoraggiato la moglie ad andare avanti e ad affrontare ogni singola difficoltà. Stavolta però, per la prima volta da quando è iniziato il reality show, ha deciso di scrivere un post decisamente di senso opposto. Ha infatti pubblicato: "Sì, è ora di tornare a casa". Quindi, sarebbe assolutamente d'accordo se decidesse di lasciare il programma e tornare alla vita di tutti i giorni.









Nelle ultime ore ha parlato anche il fratellastro di Stefania, Gianni: “Ogni tanto ho provato a chiamare la mamma e i fratelli ma dall’altra parte del filo sentivo solo parole fredde, di circostanza, senza amore. So di non esistere nel tuo cuore, ma riproviamoci”. C’è tutta l’intenzione di avere un rapporto che sia almeno abbastanza civile.

