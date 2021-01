Puntata piena di colpi di scena quella di lunedì 18 gennaio del Grande Fratello Vip. Soprattutto perché gli inquilini hanno scoperto che il reality termina a fine febbraio. Poi c’è stata la sorpresa per Dayane Mello che ha potuto rivedere suo fratello in collegamento dal Brasile e quella per Maria Teresa Ruta che ha potuto riabbracciare per qualche minuto, nel giardino del cucurio, sua figlia Guenda. Non tutti l’hanno presa bene il prolungamento del reality.

Già qualche giorno fa Tommaso Zorzi aveva dichiarato che non prenderebbe in considerazione l'idea di restare nemmeno una settimana in più in gioco. Difatti la notizia che ha dato ieri Alfonso Signorini sull'allungamento del programma ha posto i vipponi in uno stato di choc. Nel momento in cui Signorini ha reso ufficiale il rumor della finale posticipata, il 25enne milanese è andato letteralmente in crisi.















E subito dopo la puntata si è sfogato ribadendo di non poter reggere l'ennesimo allungamento: "Io non ce la faccio davvero. Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così". Il peggio è accaduto appena dopo, quando Tommaso Zorzi è stato preda di una forte crisi nervosa, si è chiuso in bagno e ha rimesso. Fortunatamente intorno a lui il ragazzo aveva tutti i suoi coinquilini, che l'hanno accudito.















Prolungamento a parte, in molti hanno anche notato un'assenza in studio. Si tratta di quella di Elisabetta Gregoraci. E si sono chiesti il motivo: infatti lunedì 18 gennaio corrispondeva al quarto mese dalla sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip. I suoi fan si aspettavano di trovarla in studio magari sfoggiando uno dei suoi abiti bellissimi e costosissimi. Oppure per commentare i tanti colpi di scena che ha regalato la puntata.









E invece nulla di tutto ciò. Elisabetta Gregoraci non c’era. Come si legge di Novella 2000 è possibile che il motivo della sua assenza sia da ricercare sulla sua pagina Instagram. Infatti il 18 gennaio 2021 corrisponde anche al compleanno della sua nipotina Ginevra. La bambina avrebbe compiuto di 5 anni. Sull’account della conduttrice si possono notare una carrellata di foto che la ritraggono in compagnia della bambina mentre si divertono in vacanza.

