Non c’è pace per Pierpaolo Pretelli. Dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci e l’ingresso di Giulia Salemi il suo cuore sembrava aver trovato calma e serenità ma non è stato così. E dire che, tra tutti gli inquilini passati nella casa, l’ex velino è stato quello che maggiormente ha dato segno di maturità: mai sopra le righe, sempre con un temperamento pacato.

Fino a ieri dopo l'attesissimo confronto con il fratello Giulioaccusato di non aver tenuto fede a un patto fatto prima dell'ingresso del modello nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex velino aveva chiesto esplicitamente alla famiglia di non rilasciare interviste o accettare ospitate in televisione, ma così non è stato e i due sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per parlare del suo percorso nel reality show e della sua situazione sentimentale: prima con Elisabetta Gregoraci (cosa mai decollata per volere dell'ex moglie di Flavio Briatore), poi con Giulia Salemi.















Grande tensione tra Giulio e Pierpaolo, che esordisce con un pesante: "Io sono inca**ato nero". Pretelli junior cerca di giustificarsi: "Ci sono cose che sono state fraintese, ho detto A e hanno scritto B", poi smentisce di aver detto che la Salemi non piace alla sua famiglia ma a quel punto interviene Signorini, furioso: "La scusa che i giornalisti si inventano le interviste non mi sta bene, sono balle tue, diciamo le cose come stanno".















Proprio nel corso del confronto, Pierpaolo Pretelli non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime, emozione. E, soprattutto, di esprimere la sua volontà di abbandonare la casa. In queste ultime settimane infatti, nonostante la storia d'amore con Giulia Salemi stia proseguendo o alla grande, l'ex velino di Striscia la Notizia non ha vissuto giorni facili scoppiando il lacrime davanti al fratello che, in qualche modo, ha cercato di consolarlo.









Una volta tornata in studio ha espresso la sua volontà anche al conduttore che è rimasto, per qualche secondo, senza una risposta. “Posso dire una cosa, Alfonso? Ho voglia di uscire. Ho voglia di andare via’, ha detto l’ex velino di Striscia la Notizia. Per ora Pierpaolo Pretelli resta al suo posto, probabile che più che una volontà reale si sia trattato di uno sfogo ma le prossime ore potrebbero riservare anche delle clamorose sorprese.

