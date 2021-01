Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ‘ricattano’ il GF Vip: “Abbiamo il coltello dalla parte del manico”

La notizia di un ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip ha sconvolto i concorrenti ancora in gara. Durante la diretta del 18 gennaio, Alfonso Signorini ha confessato loro che il reality non terminerà l’8 febbraio come previsto, spiegando che la finale sarà posticipata senza svelare, però, la data.

Molti i concorrenti provati dall’ennesimo slittamento della finale. Il primo era stato annunciato a fine novembre, quando la data della finale era stata fissata per l’8 dicembre, quella che i vipponi avevano letto nel contratto firmato prima del loro ingresso nella casa. Dopo l’annuncio Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci avevano deciso di fare le valigie e abbandonare il reality show, mentre gli altri, pur con un po’ di rammarico dovuto al fatto di non poter trascorrere le festività con i loro affetti, avevano deciso di proseguire l’avventura. (Continua a leggere dopo la foto)















Fino a ieri sera i concorrenti sapevano che il reality show sarebbe finito l’8 febbraio, poi è arrivata la doccia gelida di Alfonso Signorini, che però non ha svelato la nuova data scelta per la finale. E qui gli animi si sono scaldati, con Tommaso Zorzi che a fine puntata si è chiuso in bagno in preda a una crisi con tanto di conati di vomito, le lacrime di Rosalinda e l’ira di Andrea Zelletta. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo la puntata, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è detto molto infastidito per la poca correttezza del Grande Fratello Vip nei confronti degli inquilini della casa. “Siamo persone umane – ha sbottato – Lì dentro, diteci la ca..o di verità e basta. Poi uno sceglie. Ma diteci la ca..o di verità! Io ho capito, però… Sembravamo degli stupidi lì dentro. Non siamo stupidi!”. Nella notte altri due concorrenti si sono sfogati e in qualche modo hanno deciso di ‘ricattare’ gli autori del reality show. (Continua a leggere dopo la foto)









“Adesso abbiamo il coltello dalla parte del manico: film tutte le sere e vino”

Scatta il duetto su “maledetta primavera”

La regia li asseconda #tzvip #gfvip #sovip #iostoconstefania pic.twitter.com/4iswqsnG8V — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

“Però posso dirti? Adesso con loro abbiamo un po’ il coltello dalla parte del manico. Film, vino”, ha confessato Tommaso Zorzi all’amica Stefania Orlando, che subito si è detta d’accordo: “Film tutte le sere”. “Magari non tutte le sere, ma due volte a settimana sì, o no? Ci guardiamo i film al posto di farceli nella testa!”, ha ribadito l’influencer. Chissà se il GF Vip deciderà di esaudire il desiderio dei due inquilini, ormai stremati dalla reclusione di oltre quattro mesi.

GF Vip, Tommaso Zorzi lo scopre in diretta e nella notte spiffera tutto agli altri: “Ma avete visto?”