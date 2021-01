Al GF Vip un’altra puntata infuocata. La 33esima diretta, andata in onda lunedì 18 gennaio 2021, è stata piena di colpi di scena. Lo stesso Alfonso Signorini l’ha definita una puntata “senza tregua”, poi è passato a uno dei temi caldi e centrali di queste ultime settimane: la “soap” che vede protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Il fratello di lui, Giulio, è anche entrato a sorpresa nella Casa per parlare con il gieffino ed è stato ripreso bruscamente dal conduttore quando ha provato a giustificarsi delle interviste rilasciate. "Ci sono cose che sono state fraintese, ho detto A e hanno scritto B", ha detto Pretelli junior a Pierpaolo dalla glass room per poi smentire di aver detto che Giulia Salemi non piace alla sua famiglia.















A quel punto l'intervento di Signorini, furioso: "La scusa che i giornalisti si inventano le interviste non mi sta bene, sono balle tue, diciamo le cose come stanno. Io ti ho visto nei saloni della tv ammiccante e non dire balle!!". E ancora, sempre Signorini: "Dimmi quello che hai detto in tv e non dire balle altrimenti mando lo spezzone in tv".















Altro argomento impossibile da non trattare in puntata la crisi di nervi, la prima in oltre quattro mesi, di Maria Teresa Ruta. Ha colpito tutti, nei giorni scorsi, lo sfogo molto forte della giornalista e conduttrice. In lacrime, si è lasciata andare dopo la lite con Cecilia Capriotti, che per la cronaca è stata poi eliminata al televoto nel corso della serata.









Imita la crisi di Mariateresa Ruta e poi la compatisce. Che tristezza, chiedesse scusa. #GFvip #gfivip — Greta Meo (@greta_meo) January 18, 2021

se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull’ipocrisia di Signorini… La Ruta scoppia a piangere disperata e lui continua come se nulla fosse. Patetico, che pena. #GFVip — Marcello8181 (@marcello8181) December 31, 2020



Ma nel lanciare la clip riassuntiva, Signorini ha usato uno stile giudicato poco adatto al momento da molti su Twitter: “Maria Teresa ha perso completamente la brocca e si è sfogata con i suoi compagni. Guardiamola perché ne vale davvero la pena”. Non solo. Alla fine del video ha fatto il verso alla Ruta e imitandola goffamente ha iniziato a urlare: “Basta! Lo dico anch’io: basta!”. Questa scenetta ha mandato su tutte le furie il pubblico, che si è scagliato duramente contro Signorini.

