Ieri sera è stata una puntata ricca di avvenimenti al GF Vip. E lo possono confermare un po’ tutti. A partire da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono stati i primi della diretta di Canale 5 ad essere stati tirati in ballo, passando per Dayane Mello che ha potuto rivedere suo fratello in collegamento dal Brasile e Maria Teresa Ruta che ha potuto riabbracciare per qualche minuto, nel giardino del cucurio, la sua Guenda.

Insomma, un’emozione dietro l’altra, chi ci ha trasportati fino alla selezione della prima finalista del GF Vip 5. A proposito della finale, già qualche pomeriggio fa Tommaso Zorzi si era avvicinato a Samantha De Grenet rivelandole di contare i giorni che lo separano dalla finale, perché non regge più la situazione. Vediamo insieme cos’è successo dopo la diretta del GF Vip. (Continua dopo le foto)





























Tommazo Zorzi qualche giorno fa ha dichiarato che non prenderebbe in considerazione l’idea di restare nemmeno una settimana in più in gioco. Difatti la notizia che ha dato ieri Alfonso Signorini sull’allungamento del programma ha posto i vipponi in uno stato di choc. È accaduto che durante la pubblicità Dayane Mello abbia raccontato agli altri concorrenti dello spoiler sulla finale slittata al 26 febbraio. Tommaso Zorzi non l’ha presa affatto bene ed ha sentenziato di essere pronto ad lasciare il GF Vip nel caso il reality fosse stato prolungato fino a fine febbraio. (Continua dopo le foto)









Dayane spilla a Tommaso della finale il 26 febbraio durante la pubblicità. Lui non la prende bene #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/F6G3BwxVJx — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 18, 2021

Ma è umano ridurre una persona così? E adesso si è appena chiuso in bagno in preda ai conati. Dov’è il divertimento in tutto ciò? #tzvip pic.twitter.com/d9de8XpMbG — Vuoi condurre tu? ⚡️ (@choriflettuto_) January 19, 2021

Nel momento in cui Signorini ha reso ufficiale il rumor della finale posticipata, il 25enne milanese è entrato in una forte crisi. Infatti subito dopo la puntata Tommaso Zorzi si è sfogato e ha ripetuto di non poter reggere l’ennesimo allungamento: “Io non ce la faccio davvero. Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così”. Il peggio è accaduto appena dopo, quando Tommaso Zorzi è stato preda di una forte crisi nervosa, si è chiuso in bagno e ha rimesso. Fortunatamente intorno a lui il ragazzo aveva tutti i i suoi coinquilini, che l’hanno accudito.

Pierpaolo Pretelli: “Mio fratello ha mentito”. Cosa è successo prima del suo ingresso al GF Vip