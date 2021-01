“Sei stata eliminata”. GF Vip, nessuno l’avrebbe detto ma è successo! Lacrime e dispiaceri. E nella notte succede di tutto

Una nuova puntata del GF Vip 5 ieri, lunedì 18 gennaio 2021. Questo è stato il 33esimo appuntamento per il reality show condotto da Alfonso Signorini. La serata è iniziata con le varie anticipazioni, che hanno annunciato importanti colpi scena. Il conduttore l’ha definita una puntata “senza tregua”. Dopo di che, si è passati subito a uno dei temi centrali di queste ultime settimane, che vede protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Il resto dei concorrenti, fatta eccezione per Dayane Mello e Tommaso Zorzi, hanno seguito il tutto dalla stanza da letto. I due hanno detto la loro sulla love story che è nata da poco dentro la Casa più spiata d’Italia e che sta, attualmente, affrontando più bassi che alti. Subito dopo è arrivato il momento per Pierpaolo di avere un confronto con suo fratello Giulio, faccia a faccia. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo di che, la puntata è andata avanti con Maria Teresa Ruta, la quale questa settimana si è lasciata andare a uno sfogo molto forte dopo le liti con Cecilia Capriotti. La conduttrice ha ricevuto poi una graditissima sorpresa: ha avuto modo di rivedere sua figlia Guenda Goria. Grandi risate con l’arrivo di Andrea Pucci nella Casa. (Continua a leggere dopo la foto)























Il comico è stato ospite della puntata per presentare la nuova edizione de La pupa e il secchione e ha dato vita a simpatici momenti insieme ai concorrenti. Si è ritrovata in lacrime, in seguito, Stefania Orlando. Quest’ultima ha scoperto quanto ha dichiarato l’ex marito Roncato durante la sua ultima intervista a Live – Non è la D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)



La gieffina ha reagito mantenendo la calma e spendendo comunque belle parole nei confronti dell’attore, sebbene poi non sia riuscita a trattenere le lacrime. L’eliminata di questa sera è stata Cecilia con il 3% dei voti: Dayane 60%, Stefania 31% e Carlotta 6%. La Mello ha dovuto nuovamente affrontare quanto accaduto la scorsa settimana, quando sua madre è intervenuta per smentire il suo racconto.

Ti potrebbe anche interessare: “Basta, io esco adesso!”. GF Vip, notte complicata nella casa. La concorrente sbotta e si dirige verso la porta rossa: “Lasciatemi andare via!”