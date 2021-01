Tra i primi argomenti trattati da Alfonso Signorini nella nuova puntata del GF Vip la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Relazione chiacchieratissima, fuori ma anche dentro la Casa. E infatti i due piccioncini hanno potuto sentire con le proprie orecchie i commenti dei compagni di avventura in diretta. Poi l’ingresso a sorpresa del fratello di lui, Giulio Pretelli, che ha rilasciato diverse interviste in cui dice di non amare Giulia.

"Io sono inca**ato nero", gli dice subito Pierpaolo. E lui si giustifica: "Ci sono cose che sono state fraintese, ho detto A e hanno scritto B", poi smentisce di aver detto che la Salemi non piace alla sua famiglia ma a quel punto interviene Signorini, furioso: "La scusa che i giornalisti si inventano le interviste non mi sta bene, sono balle tue, diciamo le cose come stanno".















"Io ti ho visto nei saloni della tv ammiccante e non dire balle!!". E ancora, sempre Signorini: "Dimmi quello che hai detto in tv e non dire balle altrimenti mando lo spezzone in tv". Pierpaolo, che ha preteso le scuse a Giulia, ha anche rimproverato il fratello dicendo che prima di entrare al GF Vip aveva fatto promettere a tutti di stare fuori da questo suo percorso.















"Non è vero, l'hai fatto giurare solo a mamma e papà", è stata la replica di Giulio, che dopo la puntata è stato però sbugiardato dallo stesso Pier. Come riporta Biccy, infatti, nella notte il gieffino si è sfogato con Andrea Zenga ed è tornato a criticare i comportamenti di Giulio: "Mio fratello ha mentito, non è vero che ho detto solo ai miei genitori di non intervenire. L'ho detto anche a lui. Ma poi ha detto che l'intervista che hanno fatto vedere era di un mese fa…".









Le dichiarazioni della famiglia di Pierpaolo sono state in qualche modo fraintese? Il suo rapporto con Giulia reggerà a questa tempesta? #GFVIP pic.twitter.com/Rc3lUqT5VR — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

Pier a Zenga: “Se a Giulio servono soldi piuttosto glie li do io quando esco ma non voglio che vada nei programmi a parlare”. Sa come funziona questo mondo, sta cercando di proteggerlo, spero Giulio abbia capito!! #gfvip #tzvip #prelemi — elena (@elena28813645) January 19, 2021



“La mia famiglia è tutto, ma avevo chiesto loro di stare lontani – ha proseguito – Ci tenevo a fare questa cosa bene. Mio fratello mi ha visto piangere dalla stanchezza del lavoro, ne ho fatti diversi insieme. Se aveva bisogno di soldi lui glieli avrei dati io dopo il GF Vip, ma le ospitate no, non doveva farle. Capisco che è una sorta di lavoro. Lui lavora per 1.000 euro al mese e queste apparizioni gli permettono di avere dei soldini in più, ma ripeto che preferisco darglieli io. Spero che adesso si fermi e non vada più. Mi auguro che abbia capito tutto”.

