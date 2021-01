“Basta, io esco adesso!”. GF Vip, notte complicata nella casa. La concorrente sbotta e si dirige verso la porta rossa: “Lasciatemi andare via!”

Stava per andarsene Stefania Orlando. Succede di tutto al Grande Fratello Vip. In piena notte la concorrente romana ha raggiunto ad ampie falcate la fatidica porta rossa, arrivando ad un soffio dall’aprirla e quindi dallo squalificarsi automaticamente dal gioco. Solo l’intervento di Tommaso Zorzi, aiutato da tutti gli altri inquilini, ha fatto rientrare la situazione. L’influencer ha minacciato Stefania, affermando che, se avesse oltrepassato la soglia, lui l’avrebbe seguita a ruota. La crisi di nervi della Orlando pare che sia stata repentina.

A innescarla la puntata non semplice che l'ha vista protagonista. Signorini le ha mostrato ciò che ha detto Andrea Roncato a Live – Non è la d'Urso. L'attore, ex marito della conduttrice, ha sostenuto che il matrimonio sia giunto al capolinea in quanto Stefania avrebbe avuto un altro uomo. La 54enne capitolina, provata anche dai 4 mesi di permanenza nel reality, ha avuto un contraccolpo psicologico, cadendo vittima di un raptus isterico.















Zorzi si è posto fisicamente innanzi alla porta rossa per bloccare l'amica e per farla ragionare. Nel bel mezzo della 'trattativa' la regia del GF Vip ha staccato, preferendo non mostrare lo sviluppo della situazione. Dopo qualche minuto la crisi è rientrata. A testimoniarlo il fatto che la romana e Tommaso sono riapparsi nella Casa, andando a confabulare sul da farsi.























Anche in questo caso nulla si sa di ciò che si sono detti perché la scelta registica della trasmissione ha optato nuovamente per il non dare spazio alla discussione. Nel frattempo su Twitter, nonostante la tarda ora in cui si è verificato l'episodio, si è scatenato un polverone. Tantissime le critiche nei confronti di Alfonso Signorini.



Parecchi utenti hanno dichiarato che la scelta della produzione di prolungare ulteriormente il programma sia stata inopportuna viste le continue crisi psicologiche dei concorrenti, alcuni dei quali appaiono evidentemente prostrati dalla lunga ‘reclusione’ nella Casa di Cinecittà.

