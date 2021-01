Nelle scorse ore è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Nella puntata andata invece in onda il 18 gennaio, la situazione è degenerata quando Maria ha chiesto a Maurizio se fosse sicuro di chiudere con Gemma. “Assolutamente sì”, la sua risposta che ha mandato su tutte le furie la dama. Ma si è arrabbiata ancora di più quando il cavaliere dichiara che lei sarebbe voluta andare oltre con lui già da diverso tempo. La dama piemontese ha davvero perso completamente le staffe.

Si è alzata dalla sedia e ha affermato: "Hai appena detto una cosa gravissima". "Ma che ca..o devo imparare da te", ha aggiunto una Gemma arrabbiatissima e delusa. Ma adesso sta circolando con insistenza un'altra voce che riguarda altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Uno di questi è Riccardo Guarnieri, che sarebbe pronto a prendere una decisione molto netta. A svelare le notizie è stato uno che sa praticamente tutto. I telespettatori sono rimasti sbigottiti.















In particolare, l'influencer Amedeo Venza ha svelato un vero e proprio scoop sul suo profilo Instagram. Ha infatti annunciato che il cavaliere e la dama Roberta Di Padua starebbero pensando seriamente di lasciare la trasmissione. Ovviamente insieme. Ma non sarebbe successo solamente questo, visto che ha aggiunto ulteriori dettagli che fanno scalpore. Le settimane trascorse dai due sarebbero state a dir poco scoppiettanti, tra alti e bassi incredibili. Andiamo a vedere cosa ha rivelato.















Questo l'annuncio di Venza fatto tramite storie Instagram: "Lasciano insieme il programma per poi tornare tra un mesetto, fare le solite tarantelle e ributtarsi a Temptation Island". Secondo l'influencer quindi, i due prima di tutto comunicheranno allo studio di 'Uomini e Donne' di volersi frequentare all'esterno dello stesso, ma le cose non sarebbero poi andate nella giusta direzione. Tutto questo dovrebbe emergere ufficialmente dalle anticipazioni della puntata da registrare il 19 gennaio.









Intanto, c’è anche stata un po’ di tempo fa l’invettiva di Ida Platano nei confronti di Riccardo: “Mi hai fatto sempre sentire sbagliata, che non si sa vestire. La valigia per due mesi e mezzo per terra… Non fa l’amore con me. Come faccio a stare con una persona che dice di amarmi e non sta con me”. Ma Guarnieri ha accusato la donna di essere solamente una persona totalmente furba.

