Primo appuntamento della settimana con ‘Pomeriggio Cinque’, che dopo la pausa del weekend è tornato protagonista nella giornata di lunedì 18 gennaio. Dopo aver discusso di argomenti decisamente più seri, come spesso accade, nella seconda parte della trasmissione Barbara D’Urso dà un’impronta più leggera alla stessa soffermandosi su temi più tranquilli. Si è concentrata stavolta sui mammoni vip e si è discusso anche del ‘Grande Fratello Vip’, prendendo in esame un gieffino.

In particolare, ad essere tirato in ballo è stato Andrea Zenga. La padrona di casa, per parlare di questo tema, si è messa in collegamento con un’ospite vip. Peccato però che ha commesso una delle gaffe più clamorose di sempre. Carmelita, nonostante una delle sue caratteristiche principali sia l’attenzione ai particolari, stavolta è caduta in un errore inaspettato. Ma la persona in questione non è rimasta in silenzio e le ha fatto subito notare la disattenzione avuta in diretta. (Continua dopo la foto)















La presentatrice Mediaset ha quindi salutato l’opinionista Karina Cascella, esordendo in questo modo: “Bentornata Karina. Ha avuto il coronavirus e adesso è guarita per fortuna”. Ma la risposta è giunta immediata, visto che non ha mai contratto il Covid-19 in tutto questo periodo: “No Barbara, non l’ho avuto. Ho paura di prenderlo, molta paura”. Una volta corretta, Barbarella non ha potuto fare altro che scusarsi con la Cascella e rettificare ciò che aveva detto pochi istanti prima. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha quindi aggiunto: “Tu sei l’unica che non l’ha avuto. Scusami, ma non ti vedevo da un po’ e mi ero fatta questa idea”. Messa da parte questa vicenda, si è materializzato un altro errore di giornata nel momento in cui ha lanciato un servizio sempre su Andrea Zenga. Si è rivolta al pubblico da casa, dicendo: “Regia, oggi veramente non ci comprendiamo”. Una puntata quasi da dimenticare per Barbara, che è stata dunque protagonista di due gaffe clamorose e pazzesche. (Continua dopo la foto)









Durante ‘Live – Non è la D’Urso’, la conduttrice televisiva ha svelato un aneddoto sui compensi dei suoi ospiti: “Molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia…”. Ha praticamente smentito tutte quelle indiscrezioni che parlavano di cachet da urlo, come paventato in passato anche da Fabrizio Corona. Una precisazione necessaria dopo tantissime voci incontrollate. Chissà se le stesse cesseranno.

“Non ce la faccio più”. Roberto Poletti, lo sfogo in diretta da Alberto Matano: cosa è successo