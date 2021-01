C’erano pochi dubbi ma dopo la seconda puntata di C’è posta per te Maria De Filippi si conferma una delle regine televisive del sabato sera. L’esordio della 24esima edizione del programma in onda su Canale 5 era stato entusiasmante, ma con un netto 30% di share, sabato 16 gennaio 2021 C’è Posta per Te ha tenuto incollati sul piccolo schermo ben 6.424.000 di spettatori.

Mentre Affari Tuoi (Viva gli sposi) è comunque riuscito ad assicurarsi un notevole 16.5% di share con i suoi immancabili 4.438.000. Ed è così che per Maria il risultato migliora di 3 punti di share e circa 200mila spettatori medi rispetto alla puntata del 9 gennaio scorso. Il programma di Queen Mary è davvero seguitissimo. Merito delle storie raccontate, ma anche degli ospiti scelti. (Continua dopo la foto)















Sabato scorso Maria De Filippi ha sorpreso i protagonisti dapprima facendo entrare Irama, il cantante e ex vincitore di Amici, poi la coppia Giulia Michelini – Marco Bocci della serie tv “Squadra Antimafia”. Gli attori sono stati chiamati da cinque fratelli che hanno contattato la redazione di Maria per fare una sorpresa alla madre Silvia, un’instancabile lavoratrice che ha cresciuto i suoi figli completamente da sola. (Continua dopo la foto)















Dopo la morte del padre, la famiglia ha affrontato molte difficoltà tra debiti, il pignoramento della loro casa e traslochi vari e ora che sono adulti i cinque hanno voluto sorprendere mamma Silvia chiedendole pubblicamente di smettere di lavorare e godersi il meritato riposo. Da grande fan di Squadra Antimafia, la donna è rimasta senza parole quando ha visto i due attori in studio per lei. E, come di consueto, le hanno fatto dei regali. (Continua dopo le foto)











La Michelini le ha donato una carta annuale da spendere presso parrucchieri ed estetisti per prendersi finalmente cura di se stessa, mentre Bocci un “barattolino dei sogni” di cui non ha voluto svelare il contenuto. Ma quando Silvia lo ha aperto è rimasta a bocca aperta. Cosa conteneva? A quanto pare soldi coi quali viaggiare, comprarsi qualcosa di carino e togliersi gli sfizi negati per troppo tempo. Ora vi starete chiedendo chi ha pagato questi regali. Beh, Maria non si è mai sbilanciata sull’argomento ma qualche tempo fa Mara Venier ha spifferato che è lei a pagare tutti i vari regali che vengono offerti nella sua trasmissione…

