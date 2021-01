Roberto Poletti è spesso e volentieri protagonista di frasi molto decise durante le sue ospitate a ‘La Vita in diretta’. Alberto Matano ha sempre il piacere di invitarlo nella sua trasmissione televisiva, anche perché le frasi dell’ex conduttore di ‘UnoMattina’ sono sempre molto efficaci e fanno comprendere tutto ai telespettatori in ascolto. Eppure, nonostante abbia sempre manifestato un carattere abbastanza forte, stavolta ha quasi avuto un crollo totale durante il suo intervento.

La stanchezza si fa sentire anche addosso a lui e ha confermato in diretta televisiva di essere ormai sopraffatto da tutto questo. Il periodo è difficile praticamente per tutti, ma davvero nessuno si sarebbe aspettato una reazione del genere da parte del giornalista. Si stava parlando ovviamente del tema più ricorrente da un anno a questa parte, ovvero il coronavirus. Quando ha preso la parola, nelle sue affermazioni si è potuta notare tutta la sua amarezza per ciò che stiamo vivendo.















Mentre si trovava in collegamento con la trasmissione in onda su Rai 1, Poletti ha dichiarato: "C'è molta stanchezza, io stesso mi sto facendo prendere dalla stanchezza per tutti questi provvedimenti che continuo a rispettare diligentemente". Il suo viso è effettivamente affranto e fa capire nei fatti quanto sia complicato anche questo inizio del 2021. Nonostante il vaccino abbia fatto tirare un sospiro di sollievo, i problemi restano e lui ha comunque spronato tutti a non demordere.















Poco dopo è intervenuto commentando alcune immagini, fatte mandare in onda da Matano, che riprendevano alcune forme di assembramento: "La gente stava accalcata in metropolitana, o non ci sono abbastanza mezzi o la gente è imprudente". In seguito, ha concluso lanciando un messaggio alle forze dell'ordine che dovrebbero essere ancora più severe: "Non ci sono abbastanza mezzi e non ci sono abbastanza sanzioni". Uno sfogo veramente amaro quello dell'ospite.









Poco prima di Capodanno aveva lanciato l’allarme per le fake news riguardanti le vaccinazioni: “Bisogna stare attentissimi, sono organizzatissimi questi siti delle bufale”. Dunque, troppe persone si farebbero convincere da questi siti web inaffidabili, che rischiano di mettere a repentaglio la salute di tutti i cittadini. Chiedeva quindi maggiore informazione positiva per persuadere la gente.

