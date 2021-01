La decisione è arrivata poco fa. E per Mediaset è una sconfitta di quelle che bruciano. La grande bellezza, programma di approfondimento culturale guidato da Cesare Bocci è stato sospeso. Il nuovo format di Mediaset, lanciato in autunno come antagonista ai programma Rai guidati da Alberto Angela, prevedeva sei maxi puntate, ognuna incentrata su un tema e su un particolare luogo italiano. Una prova che non è andata a buon fine.

Nonostante il prime time infatti i risultati sono stati deludenti. A dare la notizia è Davide Maggio. “Il viaggio tra le meraviglie italiane di Canale 5 chiude prima del previsto. La seconda stagione di Viaggio nella Grande Bellezza, il programma guidato da Cesare Bocci e ripartito in prima serata lo scorso 29 dicembre, domani – martedì 19 gennaio – andrà in onda con la quarta ed ultima puntata” ,,, si legge sul sito specializzato. Continua dopo la foto















I motivi quelli individuati sopra. Nei primi tre appuntamenti infatti il programma ha raccolto in media circa 1.872.000 spettatori, che sono valsi alla rete ammiraglia Mediaset uno share pari all’8.8%) con un calo progressivo che, da Mediaset, è stato giudicato non adeguato agli investimenti e alle attese. Per Cesare Bocci, che dunque chiuderà con Firenze, Milano, Leonardo Da Vinci e quell’epoca straordinaria della storia italiana, il Rinascimento, una sostanziale bocciatura. Continua dopo la foto















Nella prossima puntata, comunque da non perdere, alcune delle bellezze italiane più famose del mondo. “Al centro del racconto, quadri come la Gioconda e invenzioni geniali, luoghi come il Battistero a Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera. A Palazzo Vecchio, l’attore e conduttore racconterà i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei; nella città della Madonnina visiterà il Cenacolo, la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico”. Continua dopo la foto











E ancora: “Il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse e, infine, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione tutta dedicata al talento ingegneristico di Leonardo”. Il nuovo ciclo prevedeva un quinto appuntamento per scoprire il fascino di Torino e un sesto per rivivere, tra Assisi e Orvieto, lo splendore del Medioevo potrebbero essere proposte prossimamente magari in seconda serata.

