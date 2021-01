Can Yaman è uno degli attori più amati nel nostro Paese grazie alla soap opera di successo ‘Daydreamer- Le ali del sogno’. Ma nell’ultimo periodo è finito al centro delle notizie soprattutto per la sua relazione sentimentale con la bellissima e bravissima conduttrice sportiva Diletta Leotta, con la quale avrebbe trascorso giorni indimenticabili in un hotel di Roma. Sono stati beccati da alcuni paparazzi e dunque è stato davvero difficile poter smentire quelle insistenti indiscrezioni.

In attesa di saperne di più sulla liaison d’amore con la giornalista di Dazn, erano spuntate anche news pessime da un punto di vista professionale. Rumor riferivano di una possibile cancellazione della soap opera. I telespettatori erano rimasti a bocca aperta, non capendo per quale ragione Mediaset potesse prendere una simile decisione. Ora è arrivata finalmente la verità e il pubblico da casa può decisamente tirare un sospiro di sollievo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. (Continua dopo la foto)















Nonostante fossero state annunciate notizie decisamente non favorevoli, ‘Fanpage.it’ ha rivelato che non ci sarà assolutamente l’eliminazione della soap opera turca dal palinsesto del Biscione. Dunque, stando ad alcune fonti attendibili citate dal sito in questione, a partire da giovedì 21 gennaio alle ore 21.30 Can Yaman tornerà protagonista in prima serata su Canale 5. Non ci sarà dunque il film di Ficarra e Picone, ‘L’ora legale’. Le vicende di Sanem e Can saranno ancora su Mediaset. (Continua dopo la foto)















Ritornando invece alla sua storia con la Leotta, a quanto pare i fan dell’attore sono tutt’altro che felici di questa sua scelta sentimentale. Non si sanno con esattezza i motivi di questo fastidio delle ammiratrici, anche se presumibilmente è legato al fatto che siano abbastanza gelose. Diletta, che ha moltissimo successo tra gli uomini, dovrà quindi conquistarsi anche quella fetta di gente che non la vede di buon grado. Intanto, potrà gustarsi il suo partner sull’emittente italiana. (Continua dopo la foto)









Can Yaman ha chiuso di tutto punto il suo account Twitter ma prima di fare un gesto del genere ha indirizzato un messaggio a tutte quelle Yamanine che non vedono di buon occhio la sua vita sentimentale e privata – e ovviamente la liaison con Diletta Leotta. Il divo di Istanbul ha pubblicato una foto con scritto: “Fatti miei, punto!“. Accanto ha aggiunto l’emoji con il dito davanti alla bocca.

