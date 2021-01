“Il sesso tra noi…”. Sandra Milo e il fidanzato Alessandro (37 anni più giovane): “Va benissimo così”

Sandra Milo ha raccontato la nuova storia d’amore A Live – Non è la D’Urso ed è qui che ha presentato per la prima volta il suo nuovo fidanzato: Alessandro Rorato. Poi la donna ha raccontato i dettagli della loro relazione. Musa di Federico Fellini e diva tra le più amate del cinema Italiano, Sandra Milo non ha mai fatto segreto dei suoi numerosi amanti e delle sue passate liaison sentimentali. A 88 anni l’attrice ha presentato la sua ultima fiamma nel salotto tv della D’Urso, raccontando aneddoti e retroscena della liaison. Lui si chiama Alessandro Rorato, e ha 37 anni di differenza con l’attrice: “Alessandro ha 50 anni, io ne faccio 88 a marzo.

E ancora: "Sono felice di essere stata invitata a parlare di questa storia, perché è una storia molto bella, che consiglio a tutti. Soprattutto in questo periodo difficile", ha raccontato Sandra Milo, e ha aggiunto: "Tra noi non c'è intimità né rapporti fisici, non c'è quell'aspetto lì perché non ho l'età e non me la sento, ma è bello così, mi piace così". L'attrice ha recentemente confessato che, a quasi 88 anni compiuti, continuerebbe a lavorare per aiutare i suoi figli, che sarebbero disoccupati.















Come ricorderete, durante la prima ondata dell'emergenza Coronavirus, la Milo si era anche incatenata difronte a Palazzo Chigi chiedendo al Premier Giuseppe Conte che venissero prese delle misure atte ad aiutare la classe dei lavoratori dello spettacolo. A causa della sua protesta e dello sciopero della fame l'attrice era stata colta da un malore, e il premier l'aveva invitata a prendersi cura di se stessa concedendole un colloquio.























Alessandro Rorato è un imprenditore di 49 anni. Rorato, oltre ad avere una quarantina d'anni in meno dell'attrice, è un imprenditore che lavora nel settore della ristorazione e del catering e che vive in Veneto. La coppia, quindi, al momento non convive ma si dice felice e serena, contro ogni pregiudizio.



Stando a quanto raccontato dalla stessa Sandra Milo, i due si sarebbero conosciuti per la prima volta a Venezia nel corso di una cena, durante cui Alessandro Rorato avrebbe subito dimostrato nei confronti della diva delle attenzioni davvero particolari.

