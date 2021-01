Nonostante la sbroccata di Pierpaolo Pretelli, la famiglia si è ben guardata dal restare a casa e domenica 17 gennaio la mamma è stata ospite del Live della D’Urso. Il tema è noto, si parla ancora di Pier, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, ex gieffina tanto amata dalla famiglia Pretelli. La scorsa settimana il concorrente del reality show ha avuto una lite con la famiglia, accusa di non aver mantenuto fede a una sua richiesta, quella di non andare in televisione o rilasciare interviste durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip.

Sia la mamma che il fratello, infatti, sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per raccontare e commentare il percorso dell'ex velino di Striscia la Notizia nella casa di Cinecittà, la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e il flirt con l'influencer milanese Giulia Salemi.















La complicità fra i due coinquilini è palese e in queste ore i due si sono appartati per parlare della loro storia. "Ti stai innamorando?", chiede Pierpaolo mentre Giulia, visibilmente sorpresa, con un velo di imbarazzo tenta di rispondere: "Che domanda… diciamo che è un processo, ci so lavorando". Il discorso prosegue e Pierpaolo sembra sempre più insistente: "Che ti piaccio è ovvio, ma innamorarsi è diverso".















"Ma per te cosa è l'amore?", chiede Giulia al vippone, che risponde lasciandola senza fiato: "Penso a te quando mi sveglio e prima di andare a dormire, ti cerco, se fossimo fuori vorrei sapere sempre cosa fai" dice Pierpaolo guardando Giulia fissa negli occhi e sorridendole prosegue deciso: "Qua ti vedo sempre, fuori sarà più difficile ma sicuramente lo capiremo meglio".









Insomma, nonostante le beghe familiari, la storia tra i due prosegue e in queste ore il vippone ha anche deciso di cambiare look e tagliarsi i capelli. All’interno della casa ormai da più di quattro mesi, Pier ha deciso di sfoltire la chioma scatenando la reazione delle inquiline, in particolare quella della sua Giulia, che ha commentato con un sincero: “Mamma mia che bono!”.

