Saltano tre programmi Rai, la decisione dell’azienda. Cosa non vedremo in tv oggi, a rischio anche La vita in diretta

Televisione, cambiano i palinsesti Rai. Variazioni previste sul piccolo schermo per lasciare spazio all’intervento di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati, tutto a partire dalle 12 di lunedì 18 gennaio. Ritardi per È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, come anche per Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta. Scopriamo insieme cosa cambia.

La regolare programmazione su Rai1 subirà significativi slittamenti a partire da mezzogiorno. Infatti Stefano Coletta trasmetterà il discorso del premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Nessun stravolgimento per Unomattina e Storie Italiane, ma lo stesso non accadrà ad Antonella Clerici e il suo E' Sempre Mezzogiorno. Anche Serena Bortone con Oggi è un altro Giorno e Il Paradiso delle Signore dovranno dunque fare i conti con il temporaneo cambiamento.















Infatti proprio a partire dalle 12 sul piccolo schermo si potrà seguire la diretta e il successivo dibattito in merito alla crisi di governo. Dunque resta invariato il regolare intermezzo del Tg1 delle 13, che come sempre fornirà ai telespettatori importanti notizie circa l'emergenza sanitaria in corso, per poi lasciare il giusto spazio allo speciale Tg1 nel primo pomeriggio.















E se alle 13.30 i telespettatori potranno seguire il Tg1, Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno non andranno in onda, così come accadrà per Il Paradiso delle Signore, che dovrà cedere il posto allo speciale del telegiornale alle 15.30. Di conseguenza anche Alberto Matano e il suo La Vita in Diretta rischiano di subire un ritardo, andando in onda in versione ridotta a partire dalle 17.50 circa.









Cambiamenti seppur temporanei non solo su Rai 1, ma anche per la prima serata prevista su Rai2. Infatti Stefano De Martino con il suo seguitissimo Stasera tutto è possibile dovrà attendere la messa in onda di martedì 28 gennaio, questo per dare la priorità ancora una volta al focus sul dibattito politico che proporrà la rete con uno speciale Tg2.

